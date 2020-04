L’Amministrazione comunale ricorda le vittime del bombardamento di San Martino in Trignano nel 76° anniversario

Quest’anno nessuna cerimonia a causa dell’emergenza Coronavirus

L’Amministrazione comunale di Spoleto vuole ricordare le vittime della tragedia del bombardamento di San Martino in Trignano, avvenuto iI 16 aprile del 1944. A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus è impossibile organizzare, in condizioni di sicurezza, la consueta cerimonia di commemorazione ma il Comune si stringe alla comunità e ai familiari delle vittime nel ricordo di quei terribili eventi, sottolineando la necessità di trasformare il lutto e il dolore del passato in un momento condiviso di riflessione per costruire un futuro migliore.