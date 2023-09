L’amministrazione comunale parteciperà al corteo cittadino per l’ospedale

Sabato 23 settembre alle ore 10.00, da piazza Garibaldi al San Matteo degli Infermi.

Sisti: “U n momento importante per ribadire l’attaccamento della città al suo Ospedale e affermare la nostra ferma volontà nel veder ripristinati i servizi ancora mancanti”

Sarà presente anche l’amministrazione comunale al “Corteo cittadino per il San Matteo degli Infermi, un ospedale che guarda al futuro”, in programma sabato 23 settembre.

Insieme alle associazioni, ai sindacati, alle forze politiche e ai cittadini, il sindaco Andrea Sisti, il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, i componenti della Giunta e del Consiglio parteciperanno alla manifestazione che inizierà alle ore 10.00 da piazza Garibaldi per concludersi al San Matteo degli Infermi.

“Quello di sabato sarà un momento importante per ribadire l’attaccamento della città al suo Ospedale e affermare la nostra ferma volontà nel veder ripristinati i servizi ancora mancanti – sono state le parole del sindaco Sisti – Come amministrazione ci stiamo confrontando con i vertici della Usl Umbria 2 per rimuovere tutte le problematiche che, in questi ultimi anni, hanno impedito alle comunità di Spoleto e della Valnerina di tornare ad usufruire di servizi sanitari indispensabili per gli anziani, le famiglie ed i bambini e di avere come punto di riferimento territoriale il San Matteo degli Infermi.

Questa manifestazione è pienamente dentro questo percorso, perché esprime la volontà di Spoleto, rappresentata anche a livello istituzionale. Invito quindi tutti i cittadini di Spoleto e dei comuni limitrofi a prendere parte al Corteo, per far sentire tutti insieme la voce della comunità”.