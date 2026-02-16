L’Amministrazione comunale incontra i commercianti

Un incontro per fare il punto sugli interventi di rigenerazione urbana previsti in piazza della Vittoria e in piazza Garibaldi. Non solo. Il confronto tra l’amministrazione comunale e Confcommercio Spoleto, in programma martedì 17 febbraio alle ore 15.00 nella sede dell’associazione commercianti, servirà anche a mettere in fila le proposte progettuali contenute nel Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS) del Comune di Spoleto, nell’ambito di Agenda Urbana 2021–2027.

Parallelamente l’amministrazione comunale sta programmando l’avvio della fase di restituzione rispetto al percorso partecipativo avvenuto nella seconda metà del 2024, che interessò gran parte del territorio comunale, da Beroide a Valle San Martino, per un totale di 8 incontri partecipativi (Protte, San Venanzo, Terzo San Severo, San Giovanni di Baiano, Crocemarroggia, San Martino in Trignano, Valle San Martino, Santo Chiodo), 3 passeggiate partecipative (Terraia e San Brizio, Beroide e la parte alta del centro storico) e un laboratorio partecipativo, suddiviso in quattro tavoli tematici, per l’area compresa tra piazza Garibaldi, il quartiere le Casette e viale Guglielmo Marconi.

A quella fase di partecipazione, che venne organizzata tra luglio e ottobre 2024 e nel corso della quale vennero segnalate le necessità dei diversi territori interessati, è seguito un lavoro di analisi e studio da parte degli uffici comunali per allineare le richieste rappresentate dai cittadini alle fonti di finanziamento utilizzabili, ai progetti compatibili e agli interventi realmente realizzabili in questa fase.

La programmazione dei prossimi incontri verrà comunicata nel dettaglio non appena sarà possibile definirne il calendario.