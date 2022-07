L’Aministrazione comunale incontra i residenti del comprensorio Valli della Somma

I temi affontati a Strettura: Impianto sportivo, Sicurezza stradale, Riqualificazione periferie, Rifiuti e Area cimiteriale

Ieri sera presso l’impianto sportivo ‘Martinelli’ in occasione Sagra della Bruschetta al Tartufo, la manifestazione radicata sul territorio giunta alla sua 32^ edizione, il sindaco Andrea Sisti ha incontrato i residenti residenti nelle frazioni del comprensorio “Valli della Somma” per ascoltare le richieste e fare il punto sulle necessità e prospettive per il futuro.

Presenti:il presidente Consiglio comunale Marco Trippetti , l’Assessore Manuela Albertella, i consiglieri Donatella Loretoni , Enzo Alleori Guerrino Lucentini , Diego Catanossi e Paolo Imbriani.

Tra gli argomenti trattati: l’Area cimiteriale; Riqualificazione di ambedue le periferie- nord e sud- con illuminazione pubblica e messa in opera di adeguati marciapiedi; Mancanza Segnale Tv Digiltale Terrestre; Gestione del Campo Sportivo “Martinelli legate alla sicurezza, disponibilità e agibilità del luogo.; Decoro e gestione dei punti di raccolta cassonetti rifiuti e assenza del servizio raccolta differenziata.

Tra gli argomenti importanti , il sindaco Sisti ha parlato della prossima chiusura della SS.Flaminia in vista dei prossimi lavori a cura dell’Anas per la manutezione di alcuni cavalcavia tratto Strettura – Valico della Somma.

Secondo quanti previsto le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria all’interno della frazione e proprio per questo motivo la frazione già in altre occasioni in sofferenza per l’alta velocità dei veicoli che attraversano il centro abitato con grande rischio per i residenti , aè stato richiesto al primo cittadino adeguate soluzioni affinchè si possano limitare le alte veocità delle auto in transito nel centro abiatato.

Il sindaco Sisti ha raccolto le richieste assicurando un impegno e un confronto continuo con la popolazione del territorio sui temi della partecipazione e della collaborazione e per rinnovare iniziative congiunte con l’Amministrazione Comunale, obiettivo: riportare di nuovo a livello istituzionale la discussione e condividere fin da subito possibilità concrete, disponibilità e, in un’ottica di realismo, anche le possibili soluzioni per rafforzarne le finalità.