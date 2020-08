L’allarme di SPI-CGIL: “Tagli alla non autisufficienza”

Bravi e Cerasini: “La zona sociale di Spoleto deve realizzare l’incontro con il sindacato dei pensionati e non limitarsi alle email”

In questi giorni la zona sociale di Spoleto, ha inviato alle organizzazioni sindacali la proposta di “regolamento esecutivo per l’accesso e la compartecipazione ai servizi socio-assistenziali e socio sanitari della zona sociale n9”.

Ci si invita addirittura a rispondere entro e non oltre il 28 agosto ’20.

È bene che si sappia “urbi e orbi” che non ci siamo proprio!

Intanto chiediamo e pretendiamo un confronto reale, fatto non attraverso lettere o le email.

Inoltre ci si dovrebbe ricordare che a metà luglio il Sindaco di Spoleto Dott. Umberto De Augustinis, si era impegnato a realizzare un confronto reale nell’ambito della zona sociale di Spoleto, che comprende anche i comuni di Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria.

Questo impegno non può rimanere lettera morta.

Non ci servono i palliativi di un confronto via email.

L’incontro che chiediamo, è relativo ai tagli operati dalla Giunta Regionale Tesei sulla non autosufficienza.

Tagli di oltre 2 milioni di euro che avranno ricadute pesanti anche sul territorio di Spoleto.

Vogliamo chiedere a tutti i comuni del territorio di mettere in campo le azioni necessarie che impediscano che a bisogni crescenti sulla non autosufficienza corrispondano risorse calanti.

Di questo chiediamo di discutere con tutti i comuni della zona sociale n 9.

Se non ora quando?

Mario Bravi

Ladislao Cerasini