L’Alberghiero “De Carolis” di Spoleto avvia il corso di Nutrizione e Dietetica

Si inizia lunedì 8 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, l’8 aprile 2024 prenderà avvio il corso di Nutrizione e Dietetica realizzato grazie ai fondi derivanti dal PNRR – Investimento 1.4. a tenere il corso, di. taglio specialistico, sarà il Dott. Simone Pampanelli, Responsabile del servizio Nutrizione Clinica e Ristorazione Ospedaliera presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Progettato con i Docenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Istituto, Prof.ssa Zuccaccia, Prof. Marinucci e Prof.ssa Lombrici, il corso approfondisce aspetti centrali di una dele discipline caratterizzanti il corso di studi, e consentirà a Studenti e Studentesse di maturare una preparazione più completa in un settore ricchissimo di implicazioni, non solo scientifiche e culturali ma anche professionali e lavorative, soprattutto se si pensa a quante opportunità si aprono a chi voglia proseguire gli studi nel settore, preparandosi a lavorare, con alta specializzazione, negli ambiti applicativi più diversi.

Seguendo le caratteristiche dell’Istituto, grazie alla collaborazione dei Docenti di Cucina e dei Cuochi già operanti presso la Mensa del Convitto, il corso tenuto dal Prof. Pampanelli sarà accompagnato da laboratori sensoriali dal taglio operativo, nell’ambito dei quali i corsisti potranno applicare o vedere applicate le conoscenze specialistiche acquisite, trasformando quindi la teoria in pratica.

Il corso costituirà una sorta di anticipazione di un ben più ampio intervento programmato per il prossimo anno scolastico, realizzato ancora una volta grazie ai fondi PNRR, specificamente il progetto di sviluppo dele discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nel quale convergeranno non solo le discipline di Scienze degli Alimenti e Nutrizione ma anche Chimica e Biologia, un’ulteriore opportunità di crescita per ragazzi e ragazze che vogliano proseguire gli studi nel settore e inserirsi in ambiti professionali oggi sempre più richiesti, come testimoniano i favorevoli dati occupazionali relativi ad ex Studenti dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto.