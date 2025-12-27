L’Accademia degli Ottusi presenta il concerto di fine anno al Teatro Nuovo Menotti

    • Concerto di fine anno a cura dell’Accademia degli Ottusi di Spoleto dal titolo “Il Cavalier del Cornetto. Sulle orme di Luigi Zenobi Anconitano, virtuoso, poeta e gentiluomo”, lunedì 29 Dicembre 2025, ore 17, nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”. Ad esibirsi sarà il duo “Seicento Stravagante” formato da David Brutti, cornetto e cornetto muto, e Nicola Lamon, cembalo. Il programma del concerto prevede musiche di De Rore, Di Lasso, Frescobaldi, Gabrieli, Gesualdo Da Venosa, Luzzaschi, Marenzio, Striggio, Willaert e altri. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

     

     

    “Il pittore milanese Gian Paolo Lomazzo – spiega il musicologo Francesco Corrias -, nel suo ‘Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura’ (Milano 1585) cita i più famosi musicisti del tempo. Vi erano il ‘concerto delle voci’ con Adrian Willaert e Gioseffo Zarlino, gli organisti Annibale Padovano e Claudio Merulo, i liutisti e i suonatori di lira, incluso Alessandro Striggio, i gambisti, tra cui spicca Riccardo Rognoni, ed infine i cornettisti tra i quali è annoverato ‘Luigi Zenobi Anconitano’.  Cornettista virtuoso, lo Zenobi nacque in Ancona probabilmente attorno al 1547. A partire dal 1569 servì la corte di Massimiliano II e Rodolfo II a Vienna per più di 20 anni, 7 dei quali come insegnante di canto personale della sorella di Massimiliano. Nel 1573 venne reclutato presso la corte di Alberto V di Baviera, dove era Maestro di Cappella Orlando di Lasso”.

