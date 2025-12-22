L’Accademia degli Ottusi consegna le borse di studio “Stefanelli” a quattro studenti meritevoli

L’Accademia degli Ottusi di Spoleto ha consegnato ai vincitori le borse di studio intitolate a Remo Stefanelli e riservate a giovani studenti spoletini che hanno frequentato con successo l’anno scolastico 2023-2024 per le Scuole medie superiori e l’anno accademico 2023-2024 per l’Università.

Le borse sono state assegnate a quattro candidati:

Per le Scuole medie superiori:

MATTEO RICCI, Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”;

ANGELA SELLI, Liceo Scientifico, Istituto di Istruzione Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”.

Per l’Università:

GIANMARCO BENEDETTI, Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna;

ENDI GJONI, Laurea di primo livello in Ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Milano.

“L’Accademia degli Ottusi, curatrice del lascito testamentario di Remo Stefanelli – afferma la presidente Liana Di Marco -, coglie l’occasione per ricordare la figura di questo benefattore e l’assegnazione della prima borsa di studio che risale al 1981. Da allora sono passati più di 40 anni e le borse, seppure con alcune interruzioni, sono state erogate a numerosi studenti, che in tal modo sono stati aiutati nella prosecuzione degli studi.

Ci auguriamo che anche ai nostri giorni l’esempio di Remo Stefanelli possa essere seguito, affinché possano essere incrementate le risorse necessarie al mantenimento futuro di questa lodevolissima iniziativa”.