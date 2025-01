L’Accademia Auge si presenta a Spoleto, con il libro di successo di Giuseppe Catapano e Francesca Pizza

Altro fine settimana intenso al caffè letterario del Sansi diretto dal prof Luca Filipponi con la presentazione del libro di successo del Prof Giuseppe Catapano e dell’avv Francesca Pizza, Sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa con la prefazione del prof Andrea Sirotti Gaudenzi e la post fazione dello stesso Luca Filipponi, animatore e promotore dello spazio culturale artistico.

Per questo incontro-evento alle ore 15 di sabato 11 gennaio al caffè letterario del Sansi di via della salara vecchia 21 Spoleto saranno presenti oltre a Filipponi che modererà l’incontro e gli autori del libro, anche il giudice Angelo Turco, come membro del senato Accademia Auge, Andrea Sirotti Gaudenzi in qualità di docente alla Sapienza ed avvocato esperto in queste materie specifiche. Nella galleria è presente la mostra maestri a confronto a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti Craia-Giuffrè che resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio ed anche in questa occasione si andrà in scena con un pomeriggio evento che vedrà anche le recitazioni dell’attrice Adelaide Parolini. La stessa Accademia Auge ed il Centro Studi Oscar Wilde, presieduto da Luca Filipponi hanno espresso il desiderio di creare un nuovo spazio culturale artistico e letterario nella città del Festival, progetto per il quale il rettore prof Giuseppe Catapano si è dimostrato molto interessato ( in foto con Luca Filipponi per il compleanno di Napoli nel dicembre 2024). Insomma un week end ricco di attività e di momenti di cultura che sono in fase di grande attenzione da parte anche di Università più grandi come La sapienza di Roma , molto interessata ad esternalizzare nella città del festival dei Due Mondi alcune attività didattiche come i seminari o la formazione per i docenti o i professionisti, tutte nuove attività che nel 2025 potranno essere sicuramente messe a fuoco.