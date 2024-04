L’Accademia Auge con Menotti Art Festival Spoleto si presenta a La Sapienza a Roma

Venerdì dalle ore 9 l’accademia Auge del rettore Giuseppe Catapano e del presidente Cesare Cilvini presso il Centro Studi de La Sapenza Aula Magna via salaria 113 Roma ( ingresso su prenotazione e-o invito) presenterà il suo anno Accademico congiuntamente al menotti art festival Spoleto che sarà rappresentato dal prof Luca Filipponi , presidente della Fondazione dedicata e da Paola Biadetti , direttore della comunicazione della kermesse.

Il prof. Luca Filipponi anche in qualità di Docente e coordinatore Auge di alcuni specifici progetti parlerà del ruolo europeo dell Formazione e di quanto

in seno agli Stati membri lo scettismo sarà sempre domato o denuto a guinsaglio, cosa questa non adeguata alle necessità della famiglia.

Il prof Luca Filipponi parlerà sul ruolo della formazione nella società contemporanea, sui rapporti con l’Europa e sul ruolo sempre più importante e dominante

dell’informazione e della formazione intesi come sempre fenomeni complessi di grande lealtà ed equilibrio.

Tra gli ospiti straordinari della edizione 2024 la presidente dei Critici letterari a livello internazionale Neria De Giovanni, la prof Elisabetta Strickland autrice di successo ed scrittore del libro di successo dedicato al Nobel al Femminile, la Gallerista romana Carla Mazzoni, presenze importanti che auspicano un dibattito serio ed approfondito su questi argomenti. Cosi’ Luca Filipponi e Giuseppe Catapano in foto con Neria de Giovanni presidente internazionale dei Critici letterari con sede a Parigi e con la prof ssa Elisabetta Strikland : ” Stiamo molto concentrati a collaborare con le grandi istituzioni culturali in tutto il mondo come la Fondazione Nobel,

l’Onu, La Biennale di Venezia, Ministri della Cultura o rappresentanti di Stati che vogliono integrarsi con l’Europa e con L’Italia come ad esempio Haiti, Angola e tanti altri”. Attualmente il menotti art festival Spoleto sta preparando lo Spoleto Meeting art Bruxelles, Lo Spoleto meeting art Speciale Biennale di Venezia, mentre sono in corso la mostra al Caffè letterario del Sansi di Peluso-Biadetti-Maiorini-Lo Coco , mentre al Museo Archeologico di Monteleone di Spoleto è in corso la mostra personale dell’artista Piero Gauli”.