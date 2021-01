Laboratorio: “Una mozione contro Spoleto”

Il comunicato stampa a firma dei consiglieri Ranucci, Mancini e Montesi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

COME GRUPPO CONSIGLIARE DI LABORATORIO SPOLETO SENTIAMO LA NECESSITA’ DI CONTESTARE LA MOZIONE DI SFIDUCIA FATTA DAI 10 COSIGLIERI E NON PER DIFENDERE IL SINDACO, CHE SE VUOLE SA DIFENDERSI DA SOLO, MA PER DIFENDERE LA CITTA’ CHE IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO HA BISOGNO DI TUTTO MENO CHE DI ESSERE PRIVATA DI UNA RAPPRESENTTANZANZA POLITICA ADEGUATA.

CONTESTIAMO CHI HA SCRITTO QUESTA MOZIONE NEL MERITO PERCHE’:

1) NON SI PUO’ PRETENDERE CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA DA CHI IN CAMPAGNA ELETTORALE HA CONTESTATO LE SCELTE FATTE DALLA PASSATA AMMINISTRAZIONE, MI RIFERISCO IN PARTICOLAR MODO AL POLO SCOLASTICO DI SAN PAOLO E ALLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA DEI FILOSOFI, E NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA HA MANTENUTO QUANTO DETTO.

2) NON SI PUO PARLARE DI INEFFICIENZA AMMINISTRATIVA QUANDO SONO STATE FATTE E SI STANNO PORTANDO AVANTI MOLTE COSE SIA DI PICCOLO CHE DI GRANDE SPESSORE.

A) LO SPORTELLO DEL CITTADINO VI RICORDATE DOVE STAVA? LA FACCIATA DEL CONVITTO FEMMINILE VI RICORDATE COME ERA RIDOTTA? LA BRETELLA DI EGGI DA QUANTO TEMPO ERA CHIUSA? L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E DELLA STRUTTURA EX BOCCIOFILA DEL PARCO CHICO MENDEZ. LA RISTRUTTURAZIONE DDELLE STRADE COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 3 MILIONI DI EURO.

B) LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE STRUTTURALE IN DIRITTURA DI ARRIVO,L’ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI FERMO AL 1999, LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO, LA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL DA PIU’ PARTI AUSPICATA E MAI FATTA , LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016, SIA PUBBLICA CHE PRIVATA, CHE STA PARTENDO, LE DUE AREE CAMPER IN FASE DI ULTIMAZIONE, LA QUASI TOTALITA’ DELLE SCUOLE FINANZIATE PER ESSERE RISTRUTTURATE E MESSE IN SICUREZZA SISMICA.LA FORTE DIFESA DELL’OSPEDALE.

AI 7 EX CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA CHE HANNO FIRMATO QUESTO ATTO RICORDIAMO CHE SI SONO AUTO SFIDUCIATI AVENDO CONDIVISO E VOTATO LA MAGGIOR PARTE DELLE COSE FATTE E CHE CON QUESTA AZIONE NON STANNO MANTENENDO FEDE AGLI IMPEGNI PRESI CON I CITTADINI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE INFATTI NON RISPONDONO AI CITTADINI SPOLETINI CHE LI HANNO VOTATI MA A CHI, DA PERUGIA, STA FACENDO IL MALE DELLA CITTA’.

CONCLUDIAMO CHE IN QUESTO MOMENTO DI GRANDE EMERGENZA PER TUTTI MA IN PARTICOLAR MODO PER LA CITTA’ DI SPOLETO, CHE OLTRE ALLA PANDEMIA DEVE FAR FRONTE ALLA DIFESA DEL SUO OSPEDALE E ALLA DIFESA DEL SUOTERRITORIO ( SI PARLA ANCHE DELL’ATTIVAZIONE DI UN INCENERITORE PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA CEMENTERIA), SFIDUCIARE CHI LA RAPPRESENTA IN QUESTO MOMENTO AVRA’ DEGLI EFFETTI DEVASTANTI E, NE SIAMO CERTI, I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI, CHE IN PASSATO SI SONO PIU’ VOLTE PRONUNCIATE CONTRO L’EVENTUALITA’ DI UN COMMISSARIAMENTO, SI RICORDERANNO AL MOMENTO OPPORTUNO DI CHI SONO LE RESPONSABILITA’.



I CONSIGLIERI COMUNALI

MARIO MANCINI

ROBERTO RANUCCI

MASSIMILIANO MONTESI