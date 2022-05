Laboratorio didattico alla Rocca Albornoz sul guardaroba di Lucrezia Borgia

15 maggio, Giornata internazionale della famiglia

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, che si celebra ogni anno il 15 maggio, alla Rocca Albornoz di Spoleto si svolge un laboratorio didattico dedicato al guardaroba di Lucrezia. L’attività, che avrà inizio alle ore 11:00 è pensata per far rivivere a tutte le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni l’atmosfera che si respirava 500 anni fa nella fortezza di Spoleto. Si troveranno magnifici abiti realizzati dagli studenti dell’IPSIA di Spoleto per l’opera “Lucrezia Borgia” di Donizetti, che saranno di ispirazione per creare modelli di vestiti per dame e cavalieri. Tariffe di partecipazione al laboratorio didattico: € 5,00 a partecipante.

Ingresso a pagamento per adulti accompagnatori

L’appuntamento è alla biglietteria della Rocca Albornoz.

L’attività è a numero chiuso e la prenotazione obbligatoria.

La partecipazione all’attività prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni: Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Sistema Museo – 0743.224952.