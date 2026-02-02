LAB BOTTEGA – Domeniche al Centro: nasce un nuovo progetto culturale e sociale per tutte le età

L’Associazione Il Filo Rosso presenta LAB BOTTEGA – Domeniche al Centro, un nuovo progetto culturale e sociale pensato come appuntamento costante ogni seconda domenica del mese, dedicato ad attività artistiche, culturali, ludiche e creative rivolte a bambini, famiglie e cittadini di tutte le età.

Il cuore del progetto è la Biblioteca Palazzo Mauri – Botanical Garden, luogo di incontro e di dialogo con il centro storico della città di Spoleto: uno spazio vivo e accogliente da cui partire per vivere, scoprire e riscoprire le bellezze della città, valorizzando al tempo stesso la bellezza dello stare insieme, della condivisione e della partecipazione.

LAB BOTTEGA nasce con l’intento di creare un punto di riferimento stabile, inclusivo e aperto, dove l’esperienza culturale si intreccia al gioco, alla creatività e alle relazioni, rafforzando il legame tra le persone e il territorio.

Il primo appuntamento in programma è per domenica 8 febbraio a Palazzo Mauri, con un pomeriggio ricco di proposte:

Ore 15.30 – ritrovo Palazzo Mauri

Ore 16.00

Laboratorio artistico-ludico sulle maschere e sfilata di Carnevale.

Bambini e bambine possono partecipare mascherati.

L’attività è gratuita.

Visita guidata al Museo del Tessuto e del Costume di Spoleto,

in collaborazione con l’Associazione Le Vie dell’Arte.

Costo della visita: € 10,00.

​

Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso della tessera associativa, valida per tutto il 2026.

LAB BOTTEGA – Domeniche al Centro vuole essere un invito a rallentare, incontrarsi, creare e condividere, riconoscendo nella cultura e nelle relazioni un valore fondamentale per la comunità.

Per maggiori informazioni:

328 1531304

info@associazioneilfilorosso.it