“La vittoria di Pirro”

Accesa la discussione in città per l’allineamento dei varchi della Ztl in Piazza San Domenico e nel quadrivio dello Spoletosfera. Spenta di contro la speranza, soprattutto dei commercianti, di far ragionare l’Amministrazione Comunale per un ripensamento. La ferrea comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Pirro, ha annunciato ufficialmente la trasmissione dei documenti al Ministero dei Trasporti. Di contro però, l’Assessore al ramo Federico Cesaretti, per continuare a tenere i piedi in più staffe, ha rassicurato sul fatto che, a tal proposito, verrà costituita una Commissione fra i rappresentanti istituzionali e quelli associativi e sindacali. Scontata la domanda: non potevano prevederla prima di adottare il provvedimento? Ci sorge allora un sospetto, legato ad un vecchio detto circolante fra le stanze comunali: se non vuoi risolvere un problema, indici una Commissione; se poi ti accorgi che la Commissione sta per risolverlo, nomina una Sottocommissione e così starai tranquillo che il problema non troverà soluzione.

Il problema vero non sono solo i varchi sì, i varchi no. Il dramma sta nel fatto che la maggioranza che ci amministra non ha una visione chiara della città del domani. Conseguentemente non ha alcuna proposta mirata e nessun progetto integrato. Vive alla giornata, con atti amministrativi vessatori che stanno arrecando danni irreversibili a Spoleto. Stanno cioè adottando decisioni folli, alle quali sarà difficile, se non impossibile, rimediare in futuro. E, purtroppo, lo stanno facendo con l’arroganza e la prosopopea del: “Qui comando io, questa è casa mia”. Noooooo, cari signori!!!!!! Spoleto non è la sede del vostro partito, dove potete fare e disfare a piacimento. Voi siete gli amministratori temporanei di questa casa, e molti di coloro che vi hanno dato fiducia, si stanno pentendo della scelta fatta.

Non sono i cittadini ed i commercianti che devono sottostare alle vostre bizzarrie, ma siete voi che dovreste soddisfare le loro esigenze.

Anziché rivitalizzare il Centro Storico, lo state svuotando, attraverso la politica del trasferimento graduale dei servizi e l’adozione di misure coercitive e limitanti. Anziché studiare agevolazioni e facilitazioni per chi vuol vivere o lavorare al suo interno, a seconda di come si svegliate, inventate e adottate provvedimenti contorti per cacciare quei pochi rimasti.

Il fatto più paradossale è che, presi singolarmente, molti membri della vostra maggioranza, sparano a zero su questo modo lesivo di amministrare la città. Poi, quando si tratta di votare in Consiglio Comunale, supinamente chinano la testa e si allineano alle disposizioni pervenute.

Ma anche questo forse è un modo per tenere i piedi su più staffe. Il centro destra, di contro, continuerà a difendere la città, il territorio, gli interessi dei cittadini e delle categorie economiche, e metterà in campo ogni azione possibile per combattere le vostre scellerate scelte.

E non ci saranno varchi o telecamere a fermarci!!!

Spoleto, lì 1 marzo 2025

Fratelli d’Italia Forza Italia Lega Alleanza Civica Obiettivo Comune