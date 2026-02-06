C’è uno sguardo che torna a raccontare la città — e non solo. Riparte ...
L’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” continua a puntare su una formazione di qualità e ...
Non è più soltanto un libro, ma un vero e proprio percorso educativo che ...
Si terrà domani, 7 febbraio 2026 dalle ore 9,00 a Perugia presso il Barton ...
“Da assessore regionale alleInfrastrutture e ai Trasporti ho lavorato in modo concreto e continuoanche ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Parco della Pace: un progetto da oltre 2 milioni di ...
Il Comune di Spoleto ha pubblicato l’avviso per la gestione della mobilità volontaria negli ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Sono passate due settimane da quando l’intera maggioranza ha deciso ...
Decisamente l’ultima spiaggia: questa sarà la partita di domani tra Ducato Futsal e Avvera Gubbio. ...
Riparte dal 12 febbraio la quarta stagione di Sala Relax Podcast, progetto nato a ...
La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento al ...
Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un 26enne ...
Nasce su Due Mondi News una nuova rubrica quotidiana – o quasi –: La ...
Spoleto su Linea Verde Italia grazie all’arte contemporanea. Nei giorni scorsi i conduttori della ...
Lascia un commento