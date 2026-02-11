Il cortometraggio “Le Cascate del Salto” opera prima del regista spoletino Flavio Stano, formatosi in NABA ...
Grande partecipazione al progetto della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” Il ...
Dal 9 febbraio 2026 e per 30 giorni lavorativi, in Via Eugenio Curiel e ...
Martedì 17 febbraio alle ore 18.00, presso la sede spoletina dell’Archivio di Stato (Largo ...
Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 19 febbraio, alle ore 15.00. Qualora la ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Viale Marconi a senso unico: un errore grave che mette ...
“Con la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana viene meno una figura di grande spessore ...
“A nome mio e di tutti i Consiglieri Comunali di Spoleto desidero esprimere il ...
La tragica morte di Laura Papadia, ennesimo caso di femminicidio in Italia, avvenuto a ...
“Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco”: così inizia il ...
La Ducato Spoleto Futsal comunica alla stampa di avere presentato formale preavviso di reclamo ...
Questa mattina ci ha lasciati Mons. Riccardo Fontana. ...
Lascia un commento