La vignetta di Massari: San martino, fogne moderne, asfalto medioevale

Un momento di preghiera e di affetto per un pastore rimasto nel cuore di ...
In settimana se ne è andato L’arcivescovo Riccardo Fontana, figura che ha dato tanto ...
Dopo una settimana in cui non è stato facile pensare solo al campo di ...
Una Ternana paziente, lucida e spietata nel momento decisivo supera il Ravenna davanti ai ...
Sconfitta esterna per il Perugia al Comunale di Piancastagnaio nella 7ª di ritorno di ...
Perugia regola i conti in 3 set con la formazione ceca del Lvi Praha ...
Si sono svolte questo pomeriggio nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo ...
È in dirittura di arrivo la progettazione definitiva per l’intervento di adeguamento sismico della ...
In occasione del centenario della pubblicazione della “Descrizione Geologica dell’Umbria” di Bernardino Lotti, nella ...
Da oggi è disponibile una nuova puntata di Sala Relax, il nostro spazio in ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Se è vero che tutte le strade portano a Roma, ...
In occasione del Referendum Costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ...
Grande festa a Casteldilago di Arrone per la riapertura al culto, dopo i danni ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Si parla di milioni di euro investiti per “riqualificare”, “innovare”, ...
Lascia un commento