La vignetta di Massari: per fare un bosco, ci vuole un albero… trovato!

Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Il 22 e 23 Marzo si vota per il Referendum ...
Dopo l’incontro promosso dalla CGIL provinciale di Perugia a Spoleto, interviene Aurelio Fabiani, del ...
Chi erano e come vivevano gli Umbri di Spoleto? A queste domande, e a ...
Prosegue il percorso partecipativo della Cgil provinciale di Perugia in vista del nuovo Piano ...
La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti esprime gioia ed emozione per l’annuncio della ...
Un grosso pino è caduto questa mattina, intorno alle ore 8, in via Risorgimento, ...
La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto ha aggiornato la propria composizione a seguito di ...
Sei su sei! La Sir Sicoma Monini Perugia chiude da vera protagonista la fase ...
Prosegue il lavoro del Comune di Spoleto per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica ...
Programmatore, sviluppatore di videogiochi, cresciuto tra floppy disk, linguaggio assembly e computer che oggi ...
Si è tenuta presso la sede sociale, la prima riunione della Commissione Ambiente e ...
È in corso la seconda edizione del Concorso Internazionale Peter Maag per giovani direttori ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Nonostante le rassicurazioni del Consiglio d’Amministrazione VUS e del centro ...
