La vignetta di Massari: chi rompe non paga, chi parcheggia si…

La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto ha aggiornato la propria composizione a seguito di ...
Sei su sei! La Sir Sicoma Monini Perugia chiude da vera protagonista la fase ...
Prosegue il lavoro del Comune di Spoleto per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica ...
Programmatore, sviluppatore di videogiochi, cresciuto tra floppy disk, linguaggio assembly e computer che oggi ...
Si è tenuta presso la sede sociale, la prima riunione della Commissione Ambiente e ...
È in corso la seconda edizione del Concorso Internazionale Peter Maag per giovani direttori ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Nonostante le rassicurazioni del Consiglio d’Amministrazione VUS e del centro ...
Un confronto franco, partecipato e costruttivo tra imprenditori e amministrazione comunale ha segnato un ...
Proseguono i controlli straordinari d’iniziativa disposti dal Questore di Perugia, nell’ambito dell’attività di prevenzione ...
Il laboratorio orafo Tomasini Francia esporrà in esclusiva “NARCISO IN LEVADE”, una straordinaria micro-scultura ...
A Spoleto, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato ...
Clima teso ma toni misurati in casa ASD Spoleto, che a poche giornate dal ...
Giovedì 19 febbraio 2026, l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. ...
Lascia un commento