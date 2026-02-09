La vignetta di Massari: più buche che peccati, pedalare un atto di fede

“Con la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana viene meno una figura di grande spessore ...
“A nome mio e di tutti i Consiglieri Comunali di Spoleto desidero esprimere il ...
La tragica morte di Laura Papadia, ennesimo caso di femminicidio in Italia, avvenuto a ...
“Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco”: così inizia il ...
La Ducato Spoleto Futsal comunica alla stampa di avere presentato formale preavviso di reclamo ...
Questa mattina ci ha lasciati Mons. Riccardo Fontana. ...
“Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana. ...
Questa mattina, 9 febbraio 2026, alle ore 6.30 in Arezzo, dopo un prolungato periodo ...
Le diocesi di Spoleto-Norcia e Arezzo-Cortona-Sansepolcro piangono la scomparsa dell’arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana, morto ...
Come ogni lunedì, non aspettatevi pianeti austeri o previsioni catastrofiche: qui le stelle si ...
Amara battuta d’arresto per lo Spoleto, che si ferma dopo una buona serie di ...
Nonostante il risultato pesante, la Clitunno Ducato esce dal campo di Marsciano con la ...
Il Perugia espugna il Riviera delle Palme grazie a un gol tutto umbro: è ...
Dopo la pesante battuta d’arresto interna contro la Torres, la Ternana rialza la testa ...
