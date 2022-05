Le Fere nella città di Santa Rita dal 4 al 16 luglio

La stagione 2022/23 della Ternana prenderà ufficialmente il via venerdì 1° luglio.

Le Fere si ritroveranno a Terni per visite e test di rito per poi trasferirsi, agli ordini del tecnico Cristiano Lucarelli, da lunedì 4 luglio, nel ritiro pre-campionato di Cascia. Il lavoro di preparazione in Valnerina si concluderà sabato 16 luglio.