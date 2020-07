La Ternana saluta Fabio Gallo

Il tecnico delle Fere non sarà riconfermato

(DMN) Terni – Fabio Gallo non sarà l’allenatore della Ternana nel prossimo campionato di Serie C.

La Ternana Calcio – si legge nel sito ufficiale rossoverde- ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21.

Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo.