La Tana del Bianconiglio porta in scena Orwell, Domenica 27 aprile Cantiere Oberdan

Prende il via domenica 27 aprile la rassegna “Contaminazioni 2025” con il primo appuntamento dedicato al teatro.

“Tutti uguali, tutti diversi”, tratto dal celeberrimo “La fattoria degli animali” di G. Orwell, è il risultato del laboratorio teatrale per ragazzi “La Tana del Bianconiglio – spazio di libera espressione”, curato da Laura Frascarelli e Anna Rita Antonelli.

A ottanta anni dalla sua pubblicazione, il romanzo teriomorfo di Orwell è considerato ancora uno dei cento migliori romanzi in lingua inglese e rimane di grande attualità.

Ma quando si lavora con i ragazzi può succedere di tutto, anche che questi ultimi si ribellino al finale della storia e decidano di riscriverlo con gli occhi e la speranza della loro giovane età.

Gli attori in scena saranno Agnese Romani, Alice Scimiterna, Beatrice Coppedè, Cecilia Ciavatta, Davide Trippetta, Elena Gullo, Ginevra Caldarelli, Giorgia Assisani, Lorenzo Castellani, Martina Tinarelli, Michele Mancini, Miriam Vantaggi, Rayan Kassab, Sara Lacovara.

Le maschere in cartapesta indossate dagli interpreti sono state realizzate esclusivamente con materiali di riciclo da Maria Clara Conti.

Lo spettacolo, con finale a sorpresa, sarà messo in scena al Creative Hub Cantiere Oberdan il 27 aprile in doppia replica, alle ore 17:30 e alle 20:00.

La rassegna culturale “Contaminazioni”, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall’associazione Teude APS, in convenzione con il Comune Di Spoleto per gli eventi culturali 2024/2025.