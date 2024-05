La storia del tabacco in Umbria Sabato , 11 maggio 2024- ore 16,00 – Biblioteca Comunale , Via XI Settembre , 19 -Città di Castello

Il rapporto fra l’Umbria ed il tabacco è antico. Per una singolarità della storia, un confine mal definito fra Granducato di Toscana e Stato Pontificio, la sua coltura trovò la prima ospitalità nella Repubblica di Cospaia a partire dal 1575, evitando i divieti degli stati confinanti. Da lì ebbe un grande successo e la coltivazione si diffuse in tutta l’Alta Valle del Tevere con un grande impatto economico, ma anche sociale. Nel tempo si è sviluppata in Umbria una struttura di filiera produttiva che ha portato il tabacco a diventare una delle coltivazioni con maggiore peso nella contribuzione lorda vendibile. I contratti di lavoro legati al settore erano caratterizzati anche da elementi di welfare legati alla condizione femminile e si differenziavano per il momento di lavoro nei campi e quelli nella filiera della trasformazione. Oggi il suo peso economico e sociale permane grazie agli interventi previsti dalle varie politiche di settore, anche comunitarie. Il convegno, oltre a ripercorrere le vicende storiche del tabacco in Umbria, si propone di individuare le future possibili linee di sviluppo nella regione, anche grazie alla presenza di Cesare Trippella fra i relatori, responsabile europeo di Philip Morris.

La professoressa Marisa Paradisi ricostruirà la vicenda della filiera produttiva del tabacco, mentre Cristina Saccia illustrerà il Museo del tabacco di San Giustino.

Cesare Trippella parlerà del futuro della coltivazione in Europa ed in Umbria. Proviene dall’Istituto Agrario Ciuffelli di Todi, prestigiosa scuola che è legata allo sviluppo agrario dell’Umbria e a tutt’oggi centro di eccellenza, ed è ora il manager europeo della importante azienda del settore tabacchifero.

Valorizzare il presente per costruire il futuro è il titolo generale dato alla serie di conferenze organizzate dall’ISUC in collaborazione con l’Associazione Eticamente a partire dal 2021, volte a studiare la storia economica locale delle comunità umbre evidenziando talvolta come le vocazioni territoriali spesso continuino nel presente in forme diverse.

Agenda

Saluti

Luca Secondi Sindaco di Città di Castello

Alberto Stramaccioni Presidente ISUC

Giuseppina Giglio imprenditrice coltivatrice

Interventi

Marisa Paradisi (Università di Perugia) Il tabacco in Umbria

Cristina Saccia (ricercatrice) Il Muso del Tabacco di San Giustino







Cesare Trippella (Head of Leaf EU Philip Morris) Il futuro del tabacco in Umbria