La stazione di Spoleto e il Teodelapio lasciati all’incuria. É ora di intervenire

Il comunicato stampa del Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La Stazione di Spoleto è il biglietto da visita per chi arriva in treno, quindi luogo che merita la cura che si deve a tutta la città, ma con una attenzione ancora maggiore, come per tutti i luoghi frequentati dai turisti. Il posto è anche punto di ritrovo per residenti e frequentatori delle attività commerciali presenti in loco.

Inoltre qui si trova una delle più belle ed imponenti sculture monumentali di Alexander Calder, che meriterebbe di essere maggiormente valorizzata.

Purtroppo il piazzale, soprattutto nelle parti laterali, versa in condizioni di abbandono e incuria.

L’asfalto presenta ampie buche e rattoppi ormai saltati, alcuni cordoli intorno alle piante sono sconnessi, diverse panchine sono rotte, dove dovrebbero esserci delle aiuole c’è solo polvere e la presenza di grandi quantità di foglie secche e piccoli rifiuti abbandonati a terra denotano una situazione di incuria persistente.

Con una mozione a firma dei consiglieri del Partito Democratico di Spoleto abbiamo chiesto di intervenire per eliminare il degrado e applicare maggiore cura e pulizia.

Anche nell’ottica del progetto “città parco”, che questa amministrazione ha proposto, dovrebbe essere logico trasformare quegli spazi polverosi e trascurati in piccole aree verdi accoglienti e piacevoli.



I consiglieri del Pd di Spoleto.

Carla Erbaioli, Stefano Lisci, Marco Trippetti e Camilla Laureti

Immagine di archivio Due Mondi News