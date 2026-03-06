La stagione del Bici Club Spoleto parte dagli sterrati della Gran Fondo Strade Bianche

Subito un palcoscenico di livello mondiale per il primo appuntamento stagionale del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”. Domenica 8 marzo la compagine spoletina darà infatti il via al proprio 2026 alla Gran Fondo Strade Bianche, una delle prove più iconiche dell’intero calendario amatoriale per contenuti tecnici e paesaggistici.

Piatto forte della gara saranno i leggendari sterrati delle Crete Senesi, che faranno da teatro nella giornata di sabato all’omonima competizione professionistica di classe World Tour. A 24 ore di distanza un plotone di ben 8500 amatori seguirà idealmente le orme di Tadej Pogacar e degli altri campioni lungo due percorsi, di 87 e 137,7 km, che proporranno i medesimi tratti di strada bianca, a partire da quelli “spaccagambe” de Le Tolfe e di Colle Pinzuto. Tra i corridori al via ci sarà anche il portacolori del Bici Club Ugo Laudati (M6), che si lancerà da Siena con l’obiettivo di raccogliere un risultato di peso nella propria categoria. L’atleta reatino si è laureato proprio al termine della passata stagione Campione Italiano Gravel CSI, a dimostrazione delle sue qualità nell’affrontare anche i terreni più accidentati. Per esperienza e caratteristiche Laudati potrebbe quindi ben figurare anche in una gara così peculiare e impegnativa, che riserverà nel finale anche la ripida risalita verso Piazza del Campo da Via di Fontebranda.

Quello in Toscana sarà tuttavia soltanto l’antipasto di una stagione a cui il Bici Club si affaccia con lo spirito e le ambizioni di sempre. La formazione del patron Siro Castellani, grazie al consueto e prezioso lavoro del team manager Paolo Orazi, ha infatti puntellato un roster già profondo e competitivo con gli arrivi Alessio Curci (M2) e Paolo Scopigno (M4). Unico addio rispetto al 2025 quello del giovane Emanuele Mancini, autentica rivelazione della scorsa annata, che ha deciso di tentare il salto nell’agonismo tra gli Under 23 con la maglia della ASD Cattoli Andrea. Un’ulteriore testimonianza questa della capacità del team spoletino di scoprire talenti e di condurre un’attività di primissimo livello. Sguardo ora alle Crete Senesi per la prima di una serie di appassionanti sfide in sella targate Bici Club.