La SpoletoNorcia presente all’Italian Bike Festival

Luca Ministrini al convegno “Strategie di Digital Marketing per il Cicloturismo” a Misano Adriatico

Sono passate solo due settimane da La SpoletoNorcia MTB XEdition e non si è ancora attenuata l’onda positiva che la manifestazione ha determinato. Un importante riconoscimento è venuto in questo week end con Luca Ministrini che è chiamato a partecipare ad uno dei workshop di Italian Bike Festival, la più importante fiera di ciclismo del nostro paese che si celebra, a cadenza annuale, sul circuito di Misano Adriatico. Il convegno intitolato “Strategie di Digital Marketing per il Cicloturismo” ha proprio indicato La SpoletoNorcia MTB come esempio di programmazione e di sviluppo del brand attraverso il web, con lo scopo di permettergli una diffusione anche a livello internazionale. Per il presidente del comitato organizzatore è stata anche l’opportunità per parlare dell’ormai assodato progetto del Bike District, anch’esso sviluppato tramite l’utilizzo del digital marketing.

Nel corso della tre giorni romagnola, lo stand che La SpoletoNorcia ha condiviso con Con Spoleto è stata visitata da moltissime persone; cosa che ha testimoniato di come la manifestazione che si tiene nei dintorni della Vecchia Ferrovia sia ormai percepita tra i grandi eventi ciclistici. Tanto è vero che non sono mancati proficui incontri tesi ad intessere nuovi rapporti di sponsorizzazione per le prossime edizioni della popolare cicloturistica.