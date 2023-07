La SpoletoNorcia in MTB XEdition: arriva anche il Campione del Mondo!

Attesa per il portoghese Tiago Ferreira

A cinque settimane dall’evento è letteralmente esplosa la febbre per La SpoletoNorcia in MTB XEdition: oltre al grandissimo successo dei percorsi classici (ne è stato addirittura inserito un quinto, denominato Classic Easy Route, una variante di 40 km adatta a tutti), vasta eco hanno avuto in settimana le anticipazioni sulla straordinaria lista di partecipanti che prenderanno il via il prossimo 3 settembre alla SN Cup, la versione agonistica de La SpoletoNorcia.

Una SN Cup, resa ancora più difficile rispetto allo scorso anno (saranno 60 i chilometri previsti e con quasi 2000 metri di dislivello) e più attraente da una ricca premiazione in collaborazione con la Garmin, vedrà alla partenza nomi di altissimo livello, tra i quali spicca inevitabilmente quello del campione del mondo, il portoghese Tiago Ferreira.

Pochissime ore (la dead line è lunedì 31 luglio) per avere il pacco gara con pettorale personalizzato e la coloratissima maglia fornita da Gobik, già capo da collezionismo per gli appassionati, con il nuovo logo creato per il decimo anniversario della manifestazione. Dal 1° agosto aumenta, infatti, la quota di partecipazione da 60 a 65 euro, che arriverà poi a 70 euro nell’immediata vigilia della gara. Restano le agevolazioni per i gruppi, che potranno usufruire di una quota di partecipazione in omaggio ogni 10 iscritti.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche il programma delle manifestazioni di contorno che avranno, come di consueto, la loro location principale a piazza Garibaldi a Spoleto.