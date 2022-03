La SpoletoNorcia in MTB, si rialzano i giri del motore: accordo di collaborazione tra La SpoletoNorcia e Focarini Bikes

Nell’ottica dello sviluppo del progetto del Bike District, l’accordo con Fabrik darà la possibilità ai punti di noleggio che insistono sul tracciato della Vecchia Ferrovia, di poter utilizzare 10 SKL Mtb classiche e 20 Focarini E-bike

Anche se durante il periodo invernale non si è spenta l’attività de La SpoletoNorcia e del suo consiglio di amministrazione, sempre alla ricerca di novità migliorative per le manifestazioni in calendario, con la primavera tutto si fa più intenso ed impegnativo. E sta lì a testimoniarlo il countdown della prossima SpoletoNorcia Gravel, che, in queste ore, ha superato i -80 giorni dalla partenza di Scheggino del prossimo 12 giugno.

Sono pirotecniche le novità di questi giorni, a poco più di tre settimane dall’avvio delle iscrizioni della grande cicloturistica di settembre (il 15 aprile è la data cerchiata in rosso).

Innanzitutto, il prossimo 11 aprile, La SpoletoNorcia in MTB sarà presentata ufficialmente a Fiera Milano City, in occasione degli Stati Generali del Cicloturismo nella cornice della prestigiosa BIT (Borsa Internazionale del Turismo), essendo stata inclusa nella rosa dei dieci eventi cicloturistici più importanti in Italia, insieme a manifestazioni come Eroica, Appennino Bike Tour e Munchen-Venezia.

Inoltre, nelle ultime ore, è stata ufficializzata la partnership con l’azienda Fabrik, detentrice di due conosciutissimi marchi del mondo delle due ruote: Focarini e SKL. Con l’inserimento del marchio Focarini tra gli sponsor Gold de La SpoletoNorcia in MTB e nell’ottica dello sviluppo del progetto del Bike District, l’accordo con Fabrik darà la possibilità ai punti di noleggio che insistono sul tracciato della Vecchia Ferrovia, di poter utilizzare 10 SKL Mtb classiche e 20 Focarini E-bike. Sempre della gamma Focarini saranno messe a disposizione anche due CityBike, totalmente elettriche, a completare l’offerta proposta da un’azienda che vuole da sempre unire tecnologie d’avanguardia ad una cura scrupolosa dei particolari, per poter essere sempre più vicina alle esigenze mutevoli del mercato.



Inizialmente i Bike-HUB de La SpoletoNorcia saranno tre: Spoleto, Castel San Felice e Borgo Cerreto; proprio il 6 aprile ci sarà la riapertura del Bike HUB de Le Mattonelle a Spoleto dove si potranno ammirare e provare la nuove Focarini Bike.

