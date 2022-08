La SpoletoNorcia in MTB riempie anche la città e si apre alle famiglie

Quasi il 95% delle strutture occupate nel primo weekend di settembre

Numeri che si confermano di grande interesse quelli che può snocciolare La

SpoletoNorcia in MTB 2022, a due settimane dal via.

La nona edizione della cicloturistica più importante del centrosud Italia ha determinato quasi il sold out per quello che riguarda l’accommodation nella città di Spoleto, con alberghi e altre strutture ricettive che avranno modo di vedere prolungata per un’ulteriore settimana la loro stagione “estiva”.

Quasi il 95% delle strutture occupate nel primo weekend di settembre e impressiona in senso positivo l’equa distribuzione degli iscritti, in rappresentanza di

ogni angolo della penisola, con la solita invasione di Roma e dintorni, ma anche di

folte truppe dalla Puglia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna, a colorare il serpentone che si avventurerà sui vari tracciati.

L’internazionalizzazione dell’evento è bene evidenziata dagli iscritti provenienti anche dalla Gran Bretagna, dall’Austria, dalla Svizzera, dalla Slovenia e da Dubai.

Anche per l’edizione 2022 il Comitato Organizzatore ha voluto dare un particolare spazio alle famiglie, innanzitutto permettendo l’iscrizione last minute per il percorso Family, cui si potrà partecipare, confermandone la volontà anche la mattina della manifestazione; e poi inserendo due attività specifiche per i bambini: sin da venerdì alle 17.00 aprirà, presso l’Area Kids Village di piazza Garibaldi, il “Giocociclismo”: attività per bambini tenuta dai maestri FCIdell’MTB Club Spoleto con gincana e PumpTrack; mentre sabato, alle 17.30, sarà la volta de La SpoletoNorciaKids, gara per i più piccoli (6-12 anni) nel centro storico di Spoleto.

Rimane ancora qualche giorno per iscriversi ai 4 percorsi cicloturistici e alla SN Cup, gara agonistica de La SpoletoNorcia in MTB. Iscrizioni aperte sul sito ufficiale www.laspoletonorciainmtb.it