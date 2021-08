La SpoletoNorcia in MTB riceve l’attestazione EcoActions di Ambiente e Salute e Legambiente

A Spoleto il 3,4 e 5 settembre

L’impegno per la tutela dell’ambiente messo in atto nell’organizzazione de La SpoletoNorcia in MTB riceve l’attestazione EcoActions “Eventi a basso impatto ambientale”, di Ambiente e Salute e Legambiente.

Ridurre il più possibile gli effetti inquinanti delle attività connesse a tutti gli eventi previsti nel corso della manifestazione è un obiettivo perseguito già nelle edizioni precedenti, che sarà potenziato e puntualmente attuato quest’anno.

Sono molti i punti con cui il Comitato Organizzatore ha deciso di confrontarsi: da una progettazione consapevole della manifestazione, alla corretta gestione dei rifiuti, dell’acqua e del cibo, fino alla comunicazione, che favorisce il più possibile il digitale. L’attestazione prevede un monitoraggio a campione della messa in atto di queste buone pratiche che verrà perpetrata dai volontari di Legambiente.

Già nel 2019 La SpoletoNorcia in MTB si era avviato un percorso plastic-free, con l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate compostabili. Diverse attività erano state attivate per favorire la raccolta differenziata e la drastica riduzione dell’uso di plastica anche per la segnalazione dei percorsi.

È con l’ottava edizione della manifestazione, che si terrà il 3, 4 e 5 settembre, che si è fatto il grande salto, quello definitivo verso la cultura della sostenibilità, che diventa condizione essenziale dell’evento stesso.

“Vogliamo proporre divertimento, diffondere l’uso della mountain bike e stili di vita salutari, intrattenere, promuovere il territorio, condizioni quanto mai necessarie dopo questa pandemia, ma sempre con responsabilità e rispetto per l’ambiente circostante”, afferma il presidente del Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB Luca Ministrini, facendo proprio il monito di Papa Francesco: “…C’è una cosa peggiore della Pandemia, sprecarne l’insegnamento, sarà determinante l’atteggiamento col quale torneremo alla normalità…”.