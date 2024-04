La SpoletoNorcia in MTB presentata ad Assisi: è tra la rosa degli eventi cicloturistici più importanti d’Italia  

Si è svolto ieri, mercoledí 17 aprile, ad Assisi, il convegno “Il cicloturismo: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio”: una giornata scandita da tavole rotonde e incontri relativi all’economia della bicicletta e agli eventi che contribuiscono alla valorizzazione turistica del Paese.

L’appuntamento è stato un’importante occasione per esplorare il potenziale economico e sociale del settore cicloturistico a livello nazionale e internazionale.

Tra i relatori anche anche Luca Ministrini, Presidente e ideatore dell’evento “La SpoletoNorcia in MTB”, che si è confrontato, in particolare, con Giancarlo Brocci de L’Eroica, evento CULT che ha contribuito a diffondere la bici d’Epoca in tutto il mondo, Luca Radi, organizzatore della ciclostorica La Francescana e Pinar Pinzuti, organizzatrice della “Fiera del Cicloturismo” recentemente svoltasi a Bologna.

Un momento di approfondimento sulle tematiche legate al viaggiare in bicicletta che ha consentito di analizzare le esigenze dei cicloturisti, valorizzandole come opportunità per le imprese locali di fornire servizi e infrastrutture adatte a questo tipo di turismo. Durante il suo intervento Ministrini ha ripercorso i 10 anni dell’evento sottolineando come La SpoletoNorcia in MTB non sia esclusivamente una manifestazione cicloturistica a livello nazionale, ma un evento che rappresenta un fattore trainante per l’economia del turismo.