La SpoletoNorcia in MTB presenta la maglia tecnica 2025, anzi, due

La SpoletoNorcia in MTB presenta oggi la maglia tecnica 2025, anzi, ne presenta due, lasciando che siano gli iscritti a decidere quale sarà il jersey ufficiale della cicloturistica al via il prossimo 7 settembre.

A partire da oggi, infatti, e per una settimana, chi si iscrive a La SpoletoNorcia in MTB potrà avere nel proprio pacco-gara la maglia tecnica preferita, mentre a chi è già iscritto arriverà dagli organizzatori una comunicazione che consentirà di esprimere la propria scelta.

Il design che otterrà il maggior numero di consensi sarà selezionato quale maglia tecnica ufficiale della 12a edizione della manifestazione; in caso di parimerito, il contest si protrarrà per una ulteriore settimana.

Spoleto domenica 7 settembre. I modelli sono stati creati dallo studio di design Giant Step di Spoleto insieme al Team de La SpoletoNorcia in MTB e realizzati da ALÉ Cycling, marchio italiano leader nell’abbigliamento per ciclismo da strada, MTB, gravel, triathlon e fornitore ufficiale di squadre pro e federazioni nazionali. Entrambe le maglie presentano un mood grafico molto contemporaneo, che si distingue per cromaticità e dinamismo. Look scattante e colori più saturi e freddi per la prima proposta, pennellate più ampie e tonalità più dolci che virano verso le tinte naturali nella seconda: quale sarà la maglia ufficiale? Sarà dunque un line-up molto colorato quello che si schiererà in piazza Garibaldi aI modelli sono statidiSpoleto insieme al Team dee realizzatida, marchio italiano leader nell’abbigliamento per ciclismo da strada, MTB, gravel, triathlon e fornitore ufficiale di squadre pro e federazioni nazionali. Entrambe le maglie presentano un, che si distingue per cromaticità e dinamismo. Look scattante e colori più saturi e freddi per la prima proposta, pennellate più ampie e tonalità più dolci che virano verso le tinte naturali nella seconda:

La presentazione della maglia tecnica coincide con il passaggio al nuovo step per le iscrizioni: fino al 28 febbraio, infatti, la quota è di 55 euro, mentre dal 1° marzo e fino al 30 aprile si passa a 60 euro per poi aumentare, in successivi step temporali, fino a un massimo di 75 euro per coloro che si registrano dal 18 agosto in poi. La quota di partecipazione include: iscrizione al percorso prescelto, pacco gara, pettorale personalizzato, maglia tecnica (garantita in ogni caso ai primi 1500 iscritti), 6 ristori, medaglia da finisher, Pasta Party finale. Per i gruppi, una quota di partecipazione in omaggio ogni 10 iscritti.