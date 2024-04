La SpoletoNorcia in MTB presenta la maglia tecnica 2024 realizzata da Ale’ Cycling

La SpoletoNorcia in MTB del 1° settembre, che a oggi già sfiora i 1000 iscritti, gli organizzatori del più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia rendono note le caratteristiche della maglia tecnica di questa undicesima edizione, realizzata da ALÉ Cycling, marchio italiano leader da 30 anni nell’abbigliamento per ciclismo da strada, MTB, gravel, triathlon – inclusivo e per tutti i livelli – nuovo partner tecnico della manifestazione nonché già fornitore ufficiale di squadre e federazioni nazionali e partner di squadre pro quali WorldTour, Bahrain-Victorious, Groupama-FDJ, Jayco Alula. Mentre proseguono le adesioni a, che a oggi già sfiora i 1000 iscritti, gli organizzatori del più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia rendono note le caratteristiche della maglia tecnica di questa undicesima edizione, realizzata da, marchio italiano leader da 30 anni nell’abbigliamento per ciclismo da strada, MTB, gravel, triathlon – inclusivo e per tutti i livelli – nuovo partner tecnico della manifestazione nonché già fornitore ufficiale di squadre e federazioni nazionali e partner di squadre pro quali WorldTour, Bahrain-Victorious, Groupama-FDJ, Jayco Alula.

Con una palette basata su tinte naturali – profili verde oliva e uno speciale motivo camouflage – la maglia tecnica de La SpoletoNorcia in MTB edizione 2024 si distingue per la grafica che, nel disegno e nelle sfumature, richiama in modo astratto il suggestivo paesaggio intorno alla Vecchia Ferrovia, che domina il percorso della gara. Sulle stilizzazioni geometriche che riprendono la tipologia e le asperità del terreno spicca il logo de La SpoletoNorcia in MTB, completamente rinnovato lo scorso anno in occasione della X edizione, mentre il dorso propone il marchio di Pietro Coricelli, l’azienda olearia che è title sponsor della manifestazione anche per quest’anno.

“L’evento SpoletoNorcia in MTB rappresenta un punto di riferimento nel panorama off-road nazionale, con i suoi percorsi e paesaggi mozzafiato che sfidano gli atleti a esprimere il loro massimo potenziale – dice Alessia Piccolo, CEO di Alé – La missione di Alé Cycling è di sostenere e ispirare gli atleti in ogni loro avventura, offrendo prodotti di alta qualità che coniugano innovazione, comfort e prestazioni ottimali.”

La maglia tecnica con pettorale personalizzato sarà garantita ai primi 1500 iscritti e, in ogni caso, per le registrazioni che arriveranno entro il 31 luglio. La quota di iscrizione fino al 30 aprile è di 60 euro, 65 euro dal 1° maggio fino a fine luglio per poi salire a 70 euro fino al 17 agosto e a 75 euro per le iscrizioni dal 18 agosto fino alla gara. Per i gruppi, una quota di partecipazione in omaggio ogni 10 iscritti.

La SpoletoNorcia in MTB 2024 include la competizione agonistica SN CUP (60,7 km/2000 m di dislivello, solo per MTB) e altri quattro percorsi di diversa difficoltà su tratti con fondo misto e single track tecnici.

Anche quest’anno la SpoletoNorcia in MTB è stata inclusa dalla FCI Federazione Ciclistica Italiana negli eventi per la promozione del ciclismo nel nostro Paese.