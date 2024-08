La SpoletoNorcia in MTB. Modifica temporanea della circolazione, tutte le info

In occasione dello svolgimento dell’evento sportivo “La SpoletoNorcia in MTB”, in programma nei giorni 30, 31 agosto e 1 settembre a seguito delle Ordinanze dirigenziali n.275 e n.276 del 29 agosto 2024, verranno apportate delle modifiche alla circolazione.

Nello specifico dalle 8.00 di giovedì 29 agosto alle ore 24.00 di lunedì 2 settembre sarà vietato sostare e transitare in piazza Garibaldi, nell’area compresa tra il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e la chiesa di San Gregorio Maggiore e nell’area destinata alla sosta dei mezzi della Polizia Locale, fatta eccezione per i mezzi dedicati all’evento sportivo, per gli espositori, limitatamente alle operazioni di carico scarico degli allestimenti, e per i mezzi dei proprietari dei passi carrabili. Nello stesso arco di tempo, inoltre, sarà vietato l’accesso nel tratto viario piazza Garibaldi – viale Martiri della Resistenza, con contestuale possibilità di accesso da viale Martiri della Resistenza in via Interna delle Mura.

Dalle 14.00 di venerdì 30 agosto alle 20.00 di domenica 1 settembre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, nelle aree non ricomprese nelle limitazioni alla sosta indicate ai punto 1, compresi ambo i lati del tratto viario che conduce ai Giardini dello Sport, fatta eccezione per i mezzi funzionali alla realizzazione dell’evento

Dalle 15.00 alle 24.00 di venerdì 30 agosto potranno transitare in piazza Garibaldi esclusivamente i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e i residenti di via Anfiteatro e delle vie limitrofe che potranno accedere da Porta Leonina con la creazione di un’apposita corsia di marcia delimitata da transenne e dissuasori di sosta.

Dalle 7.00 di venerdì 30 agosto alle 18.00 di domenica 1 settembre sarà vietato sostare nell’area frontale all’imbocco del tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia e dalle 7.00 di sabato 31 agosto alle 21.00 di domenica 1 settembre in via Anfiteatro e vicolo del quartiere, compresa la piazzetta che si affaccia su via Anfiteatro.

Dalle 7.00 di sabato 31 agosto alle 18.00 di domenica 1 settembre sarà inoltre istituito divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nel piazzale dell’ex stazione di Caprareccia.

Sabato 31 agosto inoltre dalle 16.30 alle 18.30 sarà impossibile sostare in via Nuova, via Macello Vecchio (tratto compreso tra corso Garibaldi e il civico 19), vicolo dei Focaroli, largo Oberdan (lato sinistro direzione corso Garibaldi – via dei Gesuiti e lato destro tratto compreso tra corso Garibadi e il civico 22) e transitare in piazza Garibaldi, via Nuova, via del Macello Vecchio, vicolo dei Focaroli, largo Oberdan, via Maurizio Quadrio, via dell’Anfiteatro, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Quadrio, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e per i partecipanti alla MTB Kids.

Dalle 7.00 alle 18.00 di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre il divieto di sosta interesserà anche via dei Gesuiti, tratto compreso tra via Cecili e largo Oberdan, e largo Fratti; dalle 8.30 alle 20.00 di sabato e dalle 10.00 alle 17.00 di domenica sarà vietato transitare e sostare nel tratto di via della Ponzianina compreso tra largo Fratti e vicolo del Quartiere, con obbligo di svolta a sinistra in largo Fratti per i veicoli in transito lungo il primo tratto di via Ponzianina.

Domenica 1 settembre dalle 7.00 alle 10.00 sarà vietato sostare in piazza Cairoli, via Nursina, nell’area del piazzale della Scuola Media Statale Alessandro Manzoni, in via delle Lettere, tratto compreso tra le intersezioni con via Nursina e via Flaminia compresa l’area di sosta sterrata e sarà vietato transitare in piazza Cairoli, largo Fratti e via Nuova, fatta eccezione per i partecipanti alla manifestazione sportiva.

Negli stessi orari, inoltre, per consentire il raggiungimento delle varie griglie di partenza lungo via dell’Anfiteatro e vie laterali, in deroga alla vigente disciplina viaria, i ciclisti partecipanti all’evento potranno transitare nell’area riservata al capolinea bus di piazza della Vittoria, in piazza Garibaldi, corso Garibaldi e nel tratto viario di via dei Gesuiti che da largo Oberdan conduce in largo Fratti, dietro assistenza di personale del comitato organizzatore. Nello stesso arco temporale verrà anche istituito il divieto di transito nel tratto di viale Martiri della Resistenza compreso tra largo dei Tigli e piazza della Vittoria.

Sempre domenica ma dalle 7.00 alle 20.00 sarà istituito il divieto di transito in vicolo del Quartiere, piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro e via Quadrio, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e per i partecipanti alla manifestazione sportiva che, provenendo da vicolo del Quartiere, potranno percorrere via dell’Anfiteatro in senso contrario di marcia fino all’arrivo in piazza Garibaldi, dietro assistenza diretta del personale del comitato organizzatore. In tali orari, eventuali transiti veicolari verso il centro storico, legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Ancora domenica 1 settembre ma dalle 8.00 alle 10.30, per consentire il transito dei partecipanti alla SpoletoNorcia in MTB da piazza Garibaldi all’imbocco del tracciato dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, la circolazione veicolare sarà sospesa per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza dei ciclisti lungo il percorso: piazza della Vittoria, via Flaminia vecchia, via Nursina, via delle Lettere, via Flaminia vecchia, rotatoria svincolo nord, fino all’ingresso del tracciato dell’ex ferrovia Spoleto Norcia, con contestuale chiusura temporanea, nella parte finale, delle rampe di accesso dello svincolo nord della SS 3 Flaminia e della SP 395.

Sempre domenica, ma dalle 9.00 alle 18.00 la sosta e il transito saranno vietati anche in via della Basilica di San Salvatore, nel tratto compreso tra piazza Salmi e la fine della via, fatta eccezione per i ciclisti, dalle 10.00 fino al termine della manifestazione, previsto alle 17.00 circa, verrà istituito un senso unico alternato regolato da personale delle Polizia Locale e il divieto di sosta con rimozione forzata, con contestuale realizzazione di una corsia riservata al solo transito dei ciclisti delimitata da transenne, in via del Tiro a Segno nel tratto compreso tra il sottopasso della SS 3 Flaminia e l’intersezione con via Cacciatori delle Alpi e sul ponte della Ponzianina.

In via Cacciatori delle Alpi, nel tratto compreso tra via Bandini e via delle Lettere, inoltre, domenica dalle 10.00 alla fine della manifestazione, potranno transitare solo i residenti in via Cacciatori delle Alpi, via delle Lettere, via del Tiro a Segno e vie laterali secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Nei tratti viari di competenza comunale, nelle aree frazionali, non ricompresi nei punti precedenti, rientranti nel percorso di gara, è istituita la momentanea sospensione della circolazione veicolare durante il passaggio dei ciclisti secondo le indicazioni impartite dal personale del comitato organizzatore dell’evento presente.

Dalle 7.00 alle 18.00 di sabato 31 agosto e di domenica 1 settembre sarà vietato sostare nell’area di sosta presente sul lato destro dell’ingresso del cimitero monumentale a lato della SP 395 e transitare, fatta eccezione per i partecipanti all’evento, nella stessa area e lungo la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero stesso.

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, dalle 7.00 alle 20.00, in considerazione della chiusura al traffico di piazza Garibadi e via dell’Anfiteatro, per consentire ai residenti di via della Ponzianina e delle vie limitrofe il raggiungimento delle proprie abitazioni, percorrendo via Settano, si dispone la sospensione della ZTL A, limitatamente ai varchi di piazza San Domenico e piazzetta Porta San Lorenzo, con contestuale disattivazione del varco elettronico di via Filitteria.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico regionale locale, durante gli orari di chiusura al transito di piazza Garibaldi, sarà deviata su percorsi alternativi esterni al centro storico, individuati dal gestore.

Per tutti i tre giorni della manifestazione, i titolari di abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno parcheggiare in tutte le aree a pagamento indipendentemente dai settori indicati negli abbonamenti.

In occasione dell’evento sportivo la Spoleto Norcia Trail Running, inoltre, sabato 31 agosto dalle 7.00 alle 24.00 sarà vietato il transito veicolare in piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro, tratto compreso tra piazza Garibaldi e vicolo del Quartiere, fatta eccezione per i mezzi di polizia e di soccorso in servizio d’emergenza, dalle 7.00 alle 11.00 oltre al divieto di transito sarà istituito anche quello di sosta con rimozione forzata in piazza Vittoria, nel tratto viario compreso tra gli ingressi al ponte sanguinario e a quello per vicolo delle Murelle e nell’intera area di sosta frontale e dalle 8.00 alle 19.00 sarà vietato transitare sul ponte della Ponzianina, in vicolo del Quartiere ed in via Quadrio.

In tali orari, eventuali transiti veicolari verso il centro storico, legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Ancora sabato 31 agosto dalle 8.30 alle 10.30 per consentire il transito dei partecipanti alla Spoleto Norcia Trail Running da piazza Garibaldi all’imbocco del tracciato dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, la circolazione veicolare sarà sospesa, per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza dei podisti, lungo il percorso piazza della Vittoria, tratto viario compreso tra i civici 12 ed 8, via delle Lettere (tratto compreso tra le intersezioni con via Cacciatori delle Alpi e via Nursina), con attraversamento della SP 385 in corrispondenza dell’ingresso del cimitero monumentale. Dalle 9.30 fino al termine della manifestazione, previsto alle 19.30 circa, inoltre, in via del Tiro a Segno sarà istituito un senso unico alternato regolato da personale della Polizia Locale, e il divieto di sosta con rimozione forzata con realizzazione di una corsia riservata al solo transito dei podisti delimitata da transenne e coni in gomma.

Ancora dalle 8.30 alle 19.30 in via Cacciatori delle Alpi, nel tratto compreso tra via Bandini e via delle Lettere, sarà interdetto il transito veicolare, fatta eccezione per i residenti, della citata via, di via delle Lettere, via del tiro a segno e vie laterali e dei veicoli diretti alle attività commerciali presenti nell’area, che potranno transitare secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale presente.

Dalle 9.30 alle 16.00 di sabato 31 agosto, infine, il divieto di transito sarà istituito in via della Basilica di San Salvatore, nel tratto compreso tra piazza Salmi e la fine della via e nei tratti viari, di competenza comunale, non ricompresi nei punti precedenti, rientranti nel percorso di gara, sarà inoltre istituita la momentanea sospensione della circolazione veicolare durante il passaggio dei podisti secondo le indicazioni impartite dal personale presente in loco. In tali aree, il transito di eventuali veicoli nel percorso di gara, momentaneamente non impegnato dai podisti, potrà essere autorizzato, per brevi tratti, solamente secondo il senso di marcia della corsa e sotto diretta assistenza.