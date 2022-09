La SpoletoNorcia in MTB, modifica temporanea alla circolazione

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre

In occasione dello svolgimento dell’evento sportivo “La Spoleto-Norcia in MTB”, in programma nei giorni 2-3-4 settembre 2022 in piazza Garibaldi, a seguito dell’Ordinanza dirigenziale n.197 del 31 agosto 2022, verranno apportate delle modifiche alla circolazione.

Nello specifico in piazza Garibaldi dalle ore 14.30 del 2 settembre alle ore 20.00 del 4 è interdetto il transito nel primo arco di porta Leonina. L’accesso in via dell’Anfiteatro, via Nuova, sarà consentito ai residenti attraverso il secondo arco di porta Leonina.

Il transito verso il centro storico sarà consentito percorrendo via Cacciatori delle Alpi e vicolo del Quartiere, ad eccezione di quanto indicato nei seguenti punti: piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – via Nuova – vicolo dei Focaroli divieto di transito veicolare dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di sabato 3 settembre per lo svolgimento della “SpoletoNorciaKids”; piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – vicolo del Quartiere divieto di transito veicolare dalle ore 20.00 alle ore 22.30 di sabato 3 per lo svolgimento della “SpoletoNorcia Night Run”; piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – vicolo del Quartiere -via Ponzianina, limitatamente al tratto compreso tra l.go Fratti e vicolo del Quartiere divieto di transito veicolare dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di domenica 4 settembre.

Domenica 4 settembre, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, per consentire il passaggio ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni di via della Ponzianina e delle vie limitrofe, percorrendo via Bonilli – via Monterozze – via Vittori – piazza Collicola – via Vaita S Andrea – largo Gigli – via Settano, si dispone la sospensione della vigenza della disciplina oraria della ZTL A, limitatamente ai varchi di piazza San Domenico e piazzetta Porta S. Lorenzo, con contestuale disattivazione del varco elettronico di via Filitteria.

Potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale, i transiti veicolari legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, verso aree del centro storico non raggiungibili attraverso il percorso indicato.