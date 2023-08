La SpoletoNorcia in MTB ed Enjoy Spoleto: convegno su alimentazione e sport

In programma domenica 3 settembre alle ore 16.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò

Un weekend di appuntamenti, incontri e convegni dedicati allo sport e all’alimentazione, trekking urbani a piedi e in bici. Si chiama Enjoy Spoleto il programma di iniziative, che si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre, organizzato dal Comune di Spoleto e inserito nell’edizione 2023 della SpoletoNorcia in MTB.

Nel corso della due giorni spazio anche all’alimentazione e ai prodotti del territorio. Domenica 3 settembre, alle ore 16.30, al Complesso Monumentale di San Nicolò (piano terra) si terrà il convegno “Alimentazione sana per un corpo sano: ma cosa intendiamo per sano? Un viaggio attraverso territorio, cultura e sport”, un appuntamento finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Azione 19.2.1.07) per le “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

Il convegno, che saranno aperti dai saluti dell’assessore alla formazione generale e sportiva, Luigina Renzi, è a cura della dottoressa Manuela Germani e della dottoressa Giulia De Iaco e sarà moderato dall’assessore al marketing e al turismo 4.0, Giovanni Angelini Paroli.

A seguire è in programma una degustazione e omaggio dei prodotti tipici delle aziende agricole partecipanti all’ATS Terre del Ducato di Spoleto.