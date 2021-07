La SpoletoNorcia in MTB, ecco il nuovo manifesto firmato da Verdiana Pagnano

Promo iscrizione valida fino il 31 luglio

Nei giorni venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre, la SpoletoNorcia in MTB sarà all’insegna della rinascita e della sostenibilità, con tante novità, un ricco programma di intrattenimento e degli eventi di contorno alla presenza di grandi ospiti.

Grazie anche alla dinamicità propria del mondo delle ruote grasse, l’evento cicloturistico arrivato questo anno all’ottava edizione, rappresenta un ottimo veicolo per la promozione del territorio, considerato che questo appuntamento riesce a muovere un gran numero di biker accompagnatori e pubblico da alcuni anni a questa parte.

Da segnare in agenda, la data del 31 luglio come ultima utile per poter beneficiare della promozione che permetterà di iscriversi a soli 40 euro, avendo in omaggio il pacco gara e la maglia tecnica 2021.

Altro tassello importante, sotto la lente degli organizzatori della SSD SpoletoNorcia, è stata la presentazione ufficiale del nuovo poster realizzato da Verdiana Pagnano, character designer italiana che vive a Londra, nota non solo per la sua passione per il disegno, ma anche quella per la bicicletta, che diviene un mezzo prediletto per immergersi in atmosfere fantastiche, quelle del viaggio tra ponti, gallerie e sentieri che contraddistinguono da sempre il percorso della Vecchia Ferrovia.

Domenica 5 settembre sarà una nuova avventura in bicicletta: anche questo anno vi aspettano tre percorsi: il Family di 15 km, il Classic di 50 km e l’Hard con i suoi 82 km e a questo si aggiunge anche quello agonistico extreme di 60 km e 2000 metri di dislivello, valevole come campionato regionale marathon FCI Umbria.