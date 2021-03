La SpoletoNorcia in MTB: ecco i “testimonial” Lucrezia e Ponziano

L’evento è in calendario il 3/4/5 settembre 2021

Sono stati svelati i nomi dei due testimonial della prossima edizione de La SpoletoNorcia in MTB, in calendario il 3/4/5 settembre 2021.

Si chiamano Lucrezia e Ponziano, due giovani ragazzi con nomi importanti per la città di Spoleto, che vanno ad incrementare lo spirito internazionale dell’evento.

La figura femminile vuole ricordare Lucrezia Borgia, nobildonna di origini spagnole, Governatrice di Spoleto, che visse nella Rocca Albornoziana – uno dei monumenti più importanti della città – a cavallo del 1500.

Per quanto riguarda la figura maschile, il suo nome è Ponziano, come il Patrono della città, un giovanotto coraggioso che la tradizione racconta di come fosse stato capace di affrontare, senza soccombere, leoni feroci e carboni ardenti, prima di essere giustiziato come martire nell’anno 175; San Ponziano viene anche considerato protettore contro i terremoti, oltre ad essere anche patrono della città olandese di Utrecht.

Lucrezia e Ponziano non sono semplici mascotte, ma veri e propri testimonial che accompagneranno gli appassionati

all’evento.

Non resta quindi che seguirli ed ascoltarli.

