La SpoletoNorcia in MTB è pronta ad accogliere la tappa umbra dell’Appennino Bike Tour Festival

Fa tappa a Spoleto domenica 29 giugno l’ABT Festival, iniziativa itinerante che promuove le eccellenze delle aree attraversate dall’Appennino Bike Tour, ovvero la Ciclovia dell’Appennino, un itinerario di 3100 km su strade secondarie a basso traffico che collega la Liguria alla Sicilia lungo la Dorsale appenninica.

Con un totale di 14 tappe, una per ogni regione attraversata dalla ciclovia, il Festival promuove gli obiettivi dell’Appennino Bike Tour: mettere in rete territori diversi con politiche a vantaggio dei piccoli comuni e delle aree interne, in grado di valorizzare le eccellenze peculiari degli Appennini e di portare i visitatori alla scoperta di un’Italia ancora poco conosciuta, fatta di cultura, sport, arte, tradizioni e gastronomia.

Insieme al Comune di Spoleto, partecipa all’evento di domenica anche La SpoletoNorcia in MTB che, per prima, ha saputo valorizzare la bicicletta come strumento di promozione turistica di quest’area e, in particolare, il percorso ciclopedonale realizzato sul sedime della Vecchia Ferrovia. Nel corso degli anni la manifestazione cicloturistica della prima domenica di settembre ha contribuito, infatti, ad accendere un riflettore sulla zona aumentando la notorietà del territorio.

La “pedalata ecologica” dell’Appennino Bike Tour Festival in Umbria parte domenica mattina alle 9,30 da Spoleto, per raggiungere la Stazione di Caprareccia, percorrendo il tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia che è parte integrante della ciclovia Appennino Bike Tour.

Al rientro è previsto un assaggio di bruschette offerto da Pietro Coricelli, l’azienda olearia di Spoleto partner storico de La SpoletoNorcia in MTB che ha confermato, anche per quest’anno, il suo sostegno all’evento.

Nel pomeriggio alle 18 sarà sul palco anche Luca Ministrini, presidente del comitato organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB, per illustrare le novità dei quattro percorsi – HARD, CLASSIC, EASY ROUTE e FAMILY – previsti per la dodicesima edizione della cicloturistica in programma domenica 7 settembre.

A seguire la presentazione della maglia tecnica 2025, mentre i rappresentanti del ASD MTB Club indosseranno le maglie più rappresentative delle passate edizione.

Inoltre, per tutta la giornata di domenica, La SpoletoNorcia in MTB avrà un proprio stand presso il Villaggio dell’ABT Festival in Piazza Garibaldi, dove sarà possibile iscriversi alla cicloturistica con uno sconto di 10 euro.

L’aperitivo aperto a tutti, sempre in Piazza Garibaldi, offerto da La SpoletoNorcia in MTB, ASD MTB Club e Pietro Coricelli, concluderà la tappa dell’Appennino Bike Tour Festival in Umbria.