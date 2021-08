La SpoletoNorcia in MTB cerca volontari

Un’occasione per diventare protagonisti della manifestazione

“Vuoi partecipare alla realizzazione di un evento divenuto punto di riferimento nel settore del cicloturismo, in un ambiente naturalistico suggestivo e con un’atmosfera vivace e stimolante? Diventa volontario de La SpoletoNorcia in MTB e collabora con noi alla riuscita di un evento che sta facendo diventare la manifestazione di Spoleto un polo di attrazione per tutti gli amanti della mountain bike.”

È con questo appello che il Comitato Organizzatore si rivolge a giovani e meno giovani, appassionati di questa disciplina, e che vogliano prendere parte a una serie di attività che animeranno il territorio dal 3 al 5 settembre prossimi, per chiedere loro di diventare volontari della manifestazione. La partecipazione di queste persone, che pur non gareggiando vogliono diventare protagonisti dell’evento, è diventata un punto di forza de La SpoletoNorcia in MTB: è anche grazie ai volontari che questo evento è cresciuto e diventato una delle iniziative più attese del settore, nella splendida cornice dell’ex Ferrovia Spoleto Norcia, strada iconica, simbolo di rigenerazione e sostenibilità, oltreché attrazione e meta consolidata tra gli appassionati della bicicletta.

Un’opportunità importante per far parte di un evento che questo anno ha ottenuto l’attestazione green, EcoActions “Eventi a basso impatto ambientale”, di Ambiente e Salute e Legambiente.

I volontari si occuperanno di gestire i punti di ristoro e la sicurezza lungo il percorso delle gare; saranno anche chiamati a collaborare alla segreteria dell’evento e alle operazioni di supporto logistico, e per concludere alla grande avranno diritto di partecipare gratuitamente al party porchetta & birra di fine evento. Chi diventa volontario riceverà inoltre anche la maglia tecnica di questa ottava edizione, più la t-shirt ufficiale.

Per diventare volontario, si può inviare una mail con i propri riferimenti a info@laspoletonorciainmtb.it entro il 2 agosto 2021. L’elenco dei volontari selezionati sarà pubblicato sul sito www.laspoletonorciainmtb.it