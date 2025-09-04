La SpoletoNorcia in MTB: cambia la circolazione in città

In occasione dello svolgimento degli eventi sportivi “La Spoleto-Norcia in MTB” e “La Spoleto-Norcia Trail Running”, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre a seguito delle Ordinanze dirigenziali n. 263 e n. 264 del 3 settembre 2025, verranno apportate delle modifiche alla circolazione.

Nello specifico dalle 8.00 di giovedì 4 settembre alle ore 24.00 di lunedì 8 settembre sarà vietato sostare e transitare in piazza Garibaldi, nell’area compresa tra il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e la chiesa di San Gregorio Maggiore e nell’area destinata alla sosta dei mezzi della Polizia Locale, fatta eccezione per i mezzi dedicati all’evento sportivo, per gli espositori, limitatamente alle operazioni di carico scarico degli allestimenti, e per i mezzi dei proprietari dei passi carrabili. Nello stesso arco di tempo, inoltre, sarà vietato l’accesso nel tratto viario piazza Garibaldi – viale Martiri della Resistenza, con contestuale possibilità di accesso da viale Martiri della Resistenza in via Interna delle Mura.

Dalle 14.00 di venerdì 5 settembre alle 20.00 di domenica 7 settembre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, nelle aree non ricomprese nelle limitazioni alla sosta indicate ai punto 1, compresi ambo i lati del tratto viario che conduce ai Giardini dello Sport, fatta eccezione per i mezzi funzionali alla realizzazione dell’evento.

Dalle 15.00 alle 24.00 di venerdì 5 settembre potranno transitare in piazza Garibaldi esclusivamente i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e i residenti di via Anfiteatro e delle vie limitrofe che potranno accedere da Porta Leonina con la creazione di un’apposita corsia di marcia delimitata da transenne e dissuasori di sosta.

Sarà vietato sostare dalle ore 6.00 di sabato 6 alle ore 21.00 di domenica 7 settembre in via Anfiteatro, vicolo del Quartiere, compresa la piazzetta che si affaccia su via Anfiteatro, dalle ore 7.00 di venerdì 5 alle ore 18.00 di domenica 7, anche nell’area frontale all’imbocco del tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia e dalle ore 7.00 di sabato 6 alle ore 18.00 di domenica 7 settembre il divieto di sosta con l’aggiunta del divieto di transito sarà in vigore anche nel piazzale dell’ex stazione di Caprareccia, fatta eccezione per i mezzi funzionali alla realizzazione dell’evento.

Sabato 6 settembre inoltre dalle 16.30 alle 18.30 sarà impossibile sostare in via Nuova, via Macello Vecchio (tratto compreso tra corso Garibaldi e il civico 19), vicolo dei Focaroli, largo Oberdan (lato sinistro direzione corso Garibaldi – via dei Gesuiti e lato destro tratto compreso tra corso Garibadi e il civico 22) e transitare in piazza Garibaldi, via Nuova, via del Macello Vecchio, vicolo dei Focaroli, largo Oberdan, via Maurizio Quadrio, via dell’Anfiteatro, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Quadrio, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e per i partecipanti alla MTB Kids.

Dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di sabato 6 e domenica 7 sarà vietato sostare anche in via dei Gesuiti, nel tratto compreso tra via Cecili e largo Oberdan, ed in largo Fratti e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di domenica 7 non si potrà transitare né sostare nel tratto di via della Ponzianina compreso tra largo Fratti e vicolo del Quartiere, con obbligo di svolta a sinistra in largo Fratti per i veicoli in transito lungo il primo tratto di via Ponzianina.

Dalle ore 7.00 alle ore 10.00 di domenica, inoltre, il divieto di sosta sarà valido anche piazza Cairoli, via Nursina (ambo i lati – area piazzale scuola Manzoni-via delle Lettere) nel tratto compreso tra le intersezioni con via Nursina e via Flaminia, compresa l’area di sosta sterrata, mentre il divieto di transito veicolare riguarderà piazza Cairoli, largo Fratti, via Nuova.

Sempre domenica 7, ma dalle ore 7.00 alle 20.00 sarà valido il divieto di transito veicolare in vicolo del Quartiere, piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro e via Quadrio, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e per i partecipanti alla manifestazione sportiva, che provenendo da vicolo del Quartiere potranno percorrere via dell’Anfiteatro in senso contrario di marcia, fino all’arrivo di piazza Garibaldi.

In tali orari, eventuali transiti veicolari verso il centro storico, legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Ancora domenica 7 ma dalle ore 7.00 alle 10.00 per consentire il raggiungimento delle varie griglie di partenza lungo via dell’Anfiteatro e vie laterali, in deroga alla vigente disciplina viaria, i partecipanti potranno transitare nell’area riservata al capolinea bus di piazza della Vittoria, in piazza Garibaldi, corso Garibaldi e nel tratto viario di via dei Gesuiti che da largo Oberdan conduce in largo Fratti. Nello stesso lasso di tempo verrà istituito il divieto di transito veicolare nel tratto di viale Martiri della Resistenza, compreso tra largo dei Tigli e piazza della Vittoria.

Domenica 7 inoltre dalle ore 8.00 alle 10.30 per consentire ai partecipanti di raggiungere il tracciato della ex ferrovia, da piazza Garibaldi all’imbocco del tracciato la circolazione veicolare sarà sospesa, per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza dei ciclisti (percorso: piazza della Vittoria – via Flaminia vecchia – via Nursina – via delle Lettere – via Flaminia vecchia-rotatoria svincolo nord, con contestuale chiusura temporanea, nella parte finale, delle rampe di accesso dello svincolo Nord della SS 3 Flaminia e della SP 395.

Il divieto di sosta varrà anche nell’area di sosta presente nel lato destro dell’ingresso del cimitero monumentale e lungo la strada che costeggia il muro perimetrale sarà vietato anche circolare (dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di domenica 7 settembre). Dalle ore 9.00 e sempre fino alle 18.00 dello stesso giorno, inoltre, il divieto di sosta e transito veicolare riguarderà anche via Basilica San Salvatore, nel tratto ascendente compreso tra piazza Salmi e la fine della via.

Dalle ore 10.00 di domenica 7 e fino al termine della manifestazione, sarà istituito un senso unico alternato regolato dal personale della Polizia Locale e divieto di sosta con realizzazione di una corsia riservata ai partecipanti alla manifestazione in via del Tiro a Segno, nel tratto compreso tra il sottopasso della SS3 Flaminia e l’intersezione con via Cacciatori delle Alpi e sul ponte della Ponzianina.

Dalle ore 10.00 di domenica fino al termine della manifestazione, non si potrà transitare in via Cacciatori delle Alpi, nel tratto compreso tra via Bandini e via delle Lettere, fatta eccezione per i residenti nelle citate vie e in Amadio, via del Tiro a Segno e vie laterali, che potranno transitare secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Nei tratti viari, di competenza comunale, nelle aree frazionali, non ricompresi nei punti precedenti, rientranti però nel percorso di gara, sarà istituita la momentanea sospensione della circolazione veicolare durante il passaggio dei ciclisti.

Il 6 e 7 settembre dalle ore 7.00 alle ore 20.00, in considerazione della chiusura al traffico veicolare di piazza Garibadi e via dell’Anfiteatro, al fine di consentire ai residenti di via della Ponzianina e delle vie laterali a tale area di circolazione il raggiungimento delle proprie abitazioni, percorrendo via Settano, si disporrà la sospensione della disciplina oraria della ZTL A, limitatamente ai varchi di piazza San Domenico e piazzetta Porta San Lorenzo, con contestuale disattivazione del varco elettronico di via Filitteria.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale, durante gli orari di chiusura al transito di piazza Garibaldi, sarà deviata su percorsi alternativi esterni al centro storico, individuati dal gestore.

Infine dal 5 al 7 settembre i titolari di abbonamento per le aree a pagamento interdette alla sosta, potranno parcheggiare in tutte le aree di superficie a pagamento limitrofe, indipendentemente dai settori indicati negli abbonamenti.

Per consentire lo svolgimento della Spoleto Norcia Trail Running, inoltre, sabato 6 settembre dalle ore 6.30 alle ore 21.00, sarà vietato transitare in piazza Garibaldi, via dell’Anfiteatro, via Quadrio, vicolo del Quartiere, ponte Ponzianina (senso di marcia via Cacciatori delle Alpi – via Ponzianina), fatta eccezione per i mezzi di polizia e di soccorso in servizio d’emergenza. In tali orari, eventuali transiti veicolari verso il centro storico, legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Dalle ore 7.30 alle ore 10.00 sempre sabato 6 settembre, per consentire il transito dei partecipanti da piazza Garibaldi all’imbocco del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia, la circolazione veicolare sarà sospesa, per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza dei podisti, lungo piazza della Vittoria, via Cacciatori delle Alpi, via delle Lettere (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Cacciatori delle Alpi e via Nursina), attraversamento della SP 385 in corrispondenza dell’ingresso del cimitero monumentale e successivo ingresso nel tracciato dell’ex ferrovia.

Ancora sabato ma dalle ore 11.30 fino al termine della competizione si provvederà alla momentanea interruzione della circolazione veicolare in piazza Campello, via Ponzianina, largo Fratti e lungo il camminamento del ponte delle Torri e nelle aree pedonali di via Gattaponi, via dell’Arringo, piazza Duomo, via delle mura ciclopiche, verrà predisposta una apposita corsia riservati ai podisti vigilata da personale dell’organizzazione della manifestazione.

Nei tratti viari, di competenza comunale non ricompresi nei punti precedenti, ma rientranti nel percorso di gara, inoltre, sarà istituita la momentanea sospensione della circolazione veicolare durante il passaggio dei podisti, secondo le indicazioni impartite dal personale del comitato organizzatore. In tali aree, il transito di eventuali veicoli nel percorso di gara,momentaneamente non impegnato dai podisti, potrà essere autorizzato, per brevi tratti, dal personale presente in loco.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale, durante gli orari di chiusura al transito di piazza Garibaldi, sarà deviata su percorsi alternativi esterni al centro storico, individuati dal gestore.