Riscontri assolutamente positivi dalla partecipazione de La SpoletoNorcia in MTB all’edizione 2022 del TTG Travel Experience, manifestazione svoltasi a Rimini e spalmata su tre giorni, avente come mission “l’essere riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo”.

È stata Azzurra Ministrini a rappresentare la manifestazione che, nel 2023, raggiungerà il non trascurabile traguardo delle dieci edizioni, in una conferenza tenuta alla presenza di Giovanni Angelini Paroli, assessore al Turismo e valorizzazione dell’economia locale del comune di Spoleto.

“È stato significativo per La SpoletoNorcia – dice il presidente del Comitato Organizzatore, Luca Ministrini – poter partecipare al TTG Travel sotto l’egida del Comune di Spoleto ed essere annoverati tra gli ‘eventi imperdibili’ della città, insieme a manifestazioni del calibro di Festival dei Due Mondi, Stagione del Teatro Lirico Sperimentale e Settimana di Studi sull’Alto Medioevo. Ci rende orgogliosi del lavoro svolto, con un progetto partito ormai da molti anni e che sta dando i suoi frutti”.

Ancora maggiore respiro a questa partecipazione è stato dato dal fatto che il desk del comune di Spoleto fosse presente nello stand della Regione dell’Umbria, gestito da Sviluppumbria e con uno spazio a disposizione di ben 280 mq.

“Il posizionamento de La SpoletoNorcia in MTB è in continua crescita. Non siamo più solamente un evento cicloturistico di livello nazionale, ma grazie allo sviluppo del SN365, ci proponiamo di essere un fattore determinante in ambito ricettivo ed economico per l’Umbria e non solo”.

Con un circoletto rosso già ben stampato sul 3 settembre 2023, entro la fine anno si inizierà a delineare ed a comunicare una bozza di programma per il quello che sarà il grande vento del decennale.

Uno dei sindaci ha sottolineato sui social l’importanza di lavorare in sinergia senza limiti di colore politico; in verità La SpoetoNorcia i colori li ha: sono quelli dell’arcobaleno sulle maglie de Il Sorriso di Teo.