La SpoletoNorcia in MTB alla Camera dei Deputati: una case history di sviluppo sostenibile per borghi e aree interne

La storica esperienza de La SpoletoNorcia in MTB approda alla Camera dei Deputati come case history di eccellenza nella mobilità dolce e nel turismo sostenibile, in occasione della presentazione del Position Paper dell’Alleanza per la Mobilità Dolce (AMODO) dedicato alla mobilità sostenibile nei borghi e nelle aree interne del Paese.

L’incontro, ospitato presso la Camera dei Deputati a Roma, è stato un importante momento di confronto sul ruolo strategico della bicicletta, delle ciclovie e degli eventi sportivo-turistici come strumenti concreti per la valorizzazione dei borghi e lo sviluppo sostenibile delle aree interne.

Durante l’evento è intervenuto Luca Ministri, Presidente della SSD La SpoletoNorcia, che ha illustrato l’esperienza maturata negli anni con La SpoletoNorcia in MTB, oggi riconosciuta come uno dei principali esempi di integrazione tra sport, tutela del territorio e promozione turistica sostenibile.

Nel suo intervento, Ministri ha sottolineato come la bicicletta e le infrastrutture ciclabili rappresentino un volano fondamentale per le economie locali, capace di generare flussi turistici destagionalizzati, occupazione e nuove opportunità per le comunità residenti, nel pieno rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale.

“La SpoletoNorcia in MTB è la dimostrazione che investire in eventi che puntano sullo sport e il turismo lento, significa investire nel futuro dei territori – ha dichiarato Ministri –. Le ciclovie e gli eventi legati alla bicicletta non sono solo strumenti di fruizione sostenibile, ma veri e propri motori di sviluppo per borghi e aree interne, capaci di coniugare sport, turismo, cultura e identità locale.”

La sinergia tra diversi attori nel campo della mobilità dolce, diviene così un elemento chiave per il rilancio delle aree interne italiane. Un modo strategico di valorizzare territori spesso marginalizzati ma ricchi di straordinarie potenzialità.