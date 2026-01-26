La SpoletoNorcia in MTB alla Camera dei Deputati: una case history di sviluppo sostenibile per borghi e aree interne

  • Redazione
  • Gennaio 26, 2026
  • Attualità
  • Letto 103

    • La storica esperienza de La SpoletoNorcia in MTB approda alla Camera dei Deputati come case history di eccellenza nella mobilità dolce e nel turismo sostenibile, in occasione della presentazione del Position Paper dellAlleanza per la Mobilità Dolce (AMODO) dedicato alla mobilità sostenibile nei borghi e nelle aree interne del Paese.

    Lincontro, ospitato presso la Camera dei Deputati a Roma, è stato un importante momento di confronto sul ruolo strategico della bicicletta, delle ciclovie e degli eventi sportivo-turistici come strumenti concreti per la valorizzazione dei borghi e lo sviluppo sostenibile delle aree interne.

    Durante levento è intervenuto Luca Ministri, Presidente della SSD La SpoletoNorcia, che ha illustrato lesperienza maturata negli anni con La SpoletoNorcia in MTB, oggi riconosciuta come uno dei principali esempi di integrazione tra sport, tutela del territorio e promozione turistica sostenibile.

    Nel suo intervento, Ministri ha sottolineato come la bicicletta e le infrastrutture ciclabili rappresentino un volano fondamentale per le economie locali, capace di generare flussi turistici destagionalizzati, occupazione e nuove opportunità per le comunità residenti, nel pieno rispetto dellambiente e del patrimonio naturale e culturale.

    La SpoletoNorcia in MTB è la dimostrazione che investire in eventi che puntano sullo sport e il turismo lento, significa investire nel futuro dei territori – ha dichiarato Ministri –. Le ciclovie e gli eventi legati alla bicicletta non sono solo strumenti di fruizione sostenibile, ma veri e propri motori di sviluppo per borghi e aree interne, capaci di coniugare sport, turismo, cultura e identità locale.”

     

    La sinergia tra diversi attori nel campo della mobilità dolce, diviene così un elemento chiave per il rilancio delle aree interne italiane. Un modo strategico di valorizzare territori spesso marginalizzati ma ricchi di straordinarie potenzialità.

    Share

    Articolo precedente

    Destinazione Longobardi: aperto il bando per le scuole di ogni ordine e grado

    Articolo successivo

    Inaugurata la sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia di Eggi

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla