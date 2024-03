La SpoletoNorcia in MTB al Parlamento Europeo

Questa volta i binari della Vecchia Ferrovia sono andati verso Nord, fino a Bruxelles, dove, all’interno del Parlamento Europeo, è stata presentata La SpoletoNorcia in MTB da Luca Ministrini, Presidente de La SpoletoNorcia MTB e ideatore, ormai undici anni fa, di quella che è oggi la più grande manifestazione cicloturistica e sportiva d’Italia.

L’opportunità è giunta con l’invito all’evento “Esplorare l’Europa in bicicletta: un passo avanti verso il bene comune” ospitato dall’eurodeputata Camilla Laureti, già Assessore turismo e cultura di Spoleto e ora attiva nella Commissione agricoltura e politiche regionali a Bruxelles, e dall’eurodeputato olandese Thijs Reuten, della Commissione affari esteri. L’iniziativa ha promosso l’importanza della mobilità sostenibile e della cooperazione europea nell’ambito della protezione ambientale e del benessere comune.

Dopo la proiezione di un video emozionale che ha mostrato la bellezza di Spoleto e lo splendore del paesaggio del “cuore verde d’Italia”, sempre rigoglioso tra i boschi e le montagne della Valnerina, Ministrini ha raccontato come La SpoletoNorcia sia cresciuta nel tempo fino ad attirare ogni anno migliaia di appassionati di bici, cicloturismo e natura e quali siano le ragioni che oggi possono identificarla con una manifestazione aderente alle linee ispiratrici dell’azione comunitaria in materia di turismo.

La UE e il Parlamento, infatti, intendono promuovere le destinazioni e le imprese che si orientano verso un turismo e un viaggio responsabile dal punto di vista ambientale e sociale e individuano nello slow tourism un’ulteriore aggiunta alle precauzioni che quotidianamente vengono prese per promuovere uno stile di vita più sano, rispettoso dell’ambiente e accessibile a tutti.

“La SpoletoNorcia in MTB – dice Luca Ministrini, Presidente del Comitato organizzatore – è ormai un brand riconosciuto per i suoi valori di autenticità e tipicità di un territorio che cerchiamo di coinvolgere, ogni anno sempre di più, in un progetto che non vuole limitarsi al primo weekend di settembre, quando si svolge la manifestazione sportiva, ma allargarsi all’intero anno con percorsi di cicloturismo permanente e proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità: questo al fine di attirare turisti e viaggiatori interessati a conoscere le nostre tante eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Con la nostra presenza nella massima istituzione europea, a Bruxelles, abbiamo voluto rinnovare il nostro contributo di forza e visibilità al nostro territorio e alla nostra Regione”.