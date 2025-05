La SpoletoNorcia in MTB 2025 rinnova alcuni percorsi

Sono già 900 gli iscritti alla dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in MTB di domenica 7 settembre, il più grande evento cicloturistico d’Italia che si svolge nel rigoglioso territorio dell’Umbria dominato dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che un tempo collegava le due cittadine umbre, da anni convertita con successo in tracciato ciclopedonale e affermatasi come ciclovia più amata dagli italiani tra quelle realizzate su ferrovie dismesse .

E, mentre le iscrizioni proseguono a pieno ritmo, gli organizzatori annunciano alcune novità sulla manifestazione a partire dai tracciati dei 4 percorsi.

Diverse modifiche sono state inserite nel percorso HARD, il più impegnativo de La SpoletoNorcia in MTB, un itinerario circolare di 75 km e 2.200 m di dislivello, destinato a partecipanti con un buon allenamento e in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo.

Si pedala su tutto il tracciato oggi accessibile della Vecchia Ferrovia ma, rispetto alle precedenti edizioni, nel percorso è stata tolta la parte che arriva a Cerreto e sono stati inseriti una deviazione verso Eggi/Bazzano Superiore, con vista sulla valle spoletana; la sfidante salita da Piedipaterno a Geppa (detta strappacore); e il single track da Vallo di Nera a Castel San Felice (sentiero Sant’Antonio).

Nel percorso CLASSIC, ora di 50 km e 1500 m di dislivello, che segue il tratto più scenografico della Spoleto-Norcia (Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino), la novità è data dalla deviazione verso Eggi/Bazzano Superiore che regala una vista spettacolare sulla valle spoletana.

Invariati, invece, i tracciati del percorso EASY ROUTE, 40 km e 1.000 m di dislivello (una variante del Classic) e del percorso FAMILY di 14 km e 300 m di dislivello, adatto a tutti, il cui ricavato sarà tradizionalmente devoluto in beneficienza. Tutti i percorsi sono percorribili anche in e-bike.

La quota di iscrizione fino al 31 luglio è di € 65, che sale a € 70 tra il 1° e il 17 agosto e poi a € 75 per chi si registra dal 18 agosto in avanti. La quota di partecipazione include: iscrizione al percorso prescelto, pacco gara, pettorale personalizzato, maglia tecnica modello Savana realizzata da Alé Cycling (ancora 300 quelle disponibili, poi sarà possibile acquistarla), ristori lungo il percorso, aperitivo all’arrivo, medaglia da finisher, Pasta Party finale. Per i gruppi, una quota in omaggio ogni 10 iscritti.

Accompagna la cicloturistica una grande kermesse che animerà Spoleto per tutto il fine settimana dal 5 al 7 settembre, con spettacoli, visite guidate, degustazioni e vendita di prodotti locali, area kids con attività e giochi, presentazioni, talk di intrattenimento e tanto altro.

Anche l’edizione 2025 de La SpoletoNorcia in MTB è targata Pietro Coricelli, l’azienda olearia che ha rinnovato il sostegno alla manifestazione come title sponsor, a cui si affiancano enti, organizzazioni e aziende che danno il proprio contributo in qualità di partner e sponsor dell’intera manifestazione.

Maggiori informazoni, anche sulle possibilità di accomodation in loco sul sito de LA SPOLETONORCIA IN MTB