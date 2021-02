La SpoletoNorcia Gravel, al via le iscrizioni per l’edizione 2021

Tre i nuovi tracciati (corto, medio e lungo) con degli itinerari favolosi che partiranno dalla bassa Valnerina in direzione della Cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco



Mancano poco più di 100 giorni alla data ufficializzata per la terza edizione de La SpoletoNorcia Gravel, in calendario per i prossimi 19 e 20 giugno, con quartier generale confermato a Scheggino.

Nonostante tutto, l’attivitá del comitato organizzatore de La SpoletoNorcia non si è mai fermata in queste settimane invernali e non volendo lasciare nulla al caso, come sempre, già si è messa in moto la macchina organizzativa per gli

eventi del 2021.

Tre i nuovi tracciati (corto, medio e lungo) con degli itinerari favolosi che partiranno dalla bassa Valnerina in direzione della Cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco.

Le pre-iscrizioni partiranno questo fine settimana, precisamente sabato 27 alle ore 12, e saranno a numero chiuso (massimo 300 pettorali), per permettere di gestire al meglio l’applicazione delle varie normative anticontagio, già brillantemente collaudate nella scorsa edizione autunnale.

Per iscriversi, sarà possibile utilizzare la piattaforma WinningTime raggiungibile dal sito www.laspoletonorciagravel.it.

La quota di iscrizione ordinaria è di 35 euro (dal 1 aprile al 15 giugno), ma sarà di 25 euro per coloro che decideranno di aderire fin da subito alla prenotazione del pettorale, versando 10 euro alla pre-iscrizione e successivamente 15 euro al momento della conferma (dal 1 al 30 aprile). Per chi approfitterà della pre-iscrizione dal 27 febbraio al 31 marzo, ci sarà un ulteriore sconto di 5 euro sull’acquisto della maglia tecnica.

Questa formula è stata pensata dal comitato organizzatore per fronteggiare questo difficile periodo storico, dove l’incertezza degli eventi potrebbe frenare gli appassionati dall’impegnarsi sin da subito nell’iscriversi ad una manifestazione.

Resta confermata la partnership con DAMA, che anche quest’anno sarà il fornitore ufficiale del materiale tecnico de La SpoletoNorcia. Ovviamente gli iscritti all’edizione 2020 che avevano chiesto il rinvio al 2021, parteciperanno

automaticamente senza alcun costo supplementare.



Per scoprire i tracciati e info sulle iscrizioni

www.laspoletonorciagravel.it