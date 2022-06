La SpoletoNorcia Gravel al TG1

Grande soddisfazione la degli organizzatori . Video

(DMN) – l’ennesimo successo de La SpoletoNorcia non è passato di certo inosservato dai media nazionali. Ieri, 12 giugno, si è svolta, con partenza da piazza Urbani a Scheggino, l’edizione 2022 de La SpoletoNorcia Gravel che ha visto arrivare nel borgo sulle rive del Nera oltre 400 appassionati.

Come anticipato tramite social, – scrivono gli organizzatori – ieri sera nell’edizione delle 20 del TG1, è passato un servizio incentrato sul cicloturismo e le cui immagini sono state girate per intero durante la “nostra” SpoletoNorcia Gravel. Esprimiamo grande soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento che viene dato al nostro lavoro non solo dalla stampa di settore.

Il video del Tg1: