La SpoletoNorcia Gravel 2025: numeri da record per questa nuova edizione

Si è chiusa con grande entusiasmo questa nuova edizione de La SpoletoNorcia Gravel, la manifestazione cicloturistica che ha portato oltre 500 appassionati delle due ruote nel cuore della Valnerina.





Un weekend all’insegna della scoperta, del paesaggio e del movimento lento, che ha saputo unire partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in un’esperienza autentica e coinvolgente.





La SpoletoNorcia, ormai diventato un brand riconosciuto tra gli amanti bike, sta crescendo in maniera esponenziale non soltanto con l’evento MTB ma anche con la ciclotursistica gravel, arrivata ad un livello importante alla pari degli eventi cicloturistici della Toscana e del Veneto.





Sin dai giorni precedenti all’evento, numerosi ciclisti hanno raggiunto la zona per immergersi nelle bellezze del luogo e prepararsi alla cicloescursione, confermando l’interesse crescente verso la Valnerina e le sue eccellenze.

La partenza ufficiale della cicloturistica si è svolta domenica 4 maggio da Piazza Carlo Urbani a Scheggino, trasformata per l’occasione in un vivace punto di ritrovo per i tutti i ciclisti e i numerosi accompagnatori.





Il tracciato, non competitivo, adatto a tutti gli amanti del cicloturismo, ha attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Umbria: dalla Green Way del Nera all’Abbazia dei Santi Felice e Mauro, dalla Cascata delle Marmore, alla fascia olivata, il ponte delle torri e l’antica ferrovia SpoletoNorcia.





Lungo il percorso, non sono mancati i tanti punti ristoro con delizie gastronomiche locali.



Sabato 3 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, con la presenza di Luca Ministrini, ideatore della manifestazione, Chiara Coricelli, AD della Pietro Coricelli S.p.A., Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria, Peppone Calabrese di LineaVerdeRai che ha animato con la sua grande energia il pomeriggio e tantissimi altri ospiti.





L’evento ha potuto contare ancora una volta sul supporto di partner storici come Urbani Tartufi, Pietro Coricelli e Torre del Nera.





Rai3 sui percorsi della cicloturistica, per il servizio di Officina Italia. La puntata che andrà in onda, il prossimo sabato



La notorietà dell’evento gravel, ha portato nuovamentesui percorsi della cicloturistica, per il servizio di. La puntata che andrà in onda, il prossimo sabato 10 maggio 2023, sarà un racconto de La SpoletoNorciaGravel 2025, della straordinaria bellezza dei suoi percorsi e del tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto Norcia.