La SpoletoNorcia Gravel 2023: un nuovo viaggio straordinario in sella alla bici

Imperdibile appuntamento il 10 e 11 giugno a Scheggino

È già un successo la settima edizione de La SpoletoNorcia Gravel in programma questo fine settimana, 10 e 11 giugno a Scheggino.

La manifestazione, che ha da sempre avuto tra i propri obiettivi, il proporre una escursione su terreni misti (tanto asfaltati che sterrati), senza l’assillo della gara, senza classifica e tempi limite, resta una delle migliori opportunità per visitare luoghi in sella ad una bici e porterà in Valnerina 400 partecipanti da tutta Italia, a testimonianza del successo di questo format.

Dopo la bella esperienza della Trebbiano Gravel di Castel Ritaldi, si torna a Scheggino e, per il 2023, sono stati proposti tre percorsi. Il “corto” sarà di 29 km (con 700 metri di dislivello positivo) e darà la possibilità agli iscritti di percorrere il tratto più suggestivo della Vecchia Ferrovia SpoletoNorcia, quello con le gallerie. Il medio, invece, nei suoi 68 km (e 1700 metri di dislivello) permetterà di affacciarsi anche nello spoletino, attraverso il caratteristico Giro dei Condotti, effettuando alcuni passaggi impegnativi, premiati con suggestivi panorami ed alcune salite in quota che faranno ammirare il fiume Nera e la sua vallata dall’alto. Saranno 102 i km di chi affronterà il lungo (con 2200 metri di dislivello); una distanza che, a dispetto della stanchezza, darà il privilegio di arrivare anche alla Cascata delle Marmore.

Ci sarà il tradizionale e ricchissimo pacco gara, ma da sottolineare, rispetto allo scorso anno, il salto di qualità nell’organizzazione con la possibilità per i partecipanti di accedere alle docce del Tennis Club 2 Valli di Scheggino e, soprattutto, ad un servizio ritenuto fondamentale in questa primavera che non vuole ancora trasformarsi in estate: il bicycle self-cleaning point che darà modo ai partecipanti di rientrare a casa con la bici pulita, dopo aver pedalato per ore sui percorsi della Valnerina.

Per questa edizione de La SpoletoNorcia Gravel confermatissime le partnership con Urbani Tartufi, Coricelli Torre, del Nera e Renzini.

L’inaugurazione è prevista per sabato alle 18 presso la piazza Carlo Urbani di fronte alle autorità ed istituzioni, tanto comunali che regionali, a testimonianza del sostegno che viene dato alle manifestazioni di cicloturismo.

Via alla pedalata per tutti i percorsi domenica mattina alle 8.30.